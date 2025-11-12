https://1prime.ru/20251112/putin-864471721.html

Путин отметил важность экономического взаимодействия с Казахстаном

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию. "Приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.

