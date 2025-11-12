Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-12T17:24+0300
2025-11-12T17:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864471013_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_4f5ed6e379be7611c46bd6907f56e7b7.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию. "Приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
https://1prime.ru/20251112/putin-864471399.html
17:24 12.11.2025
 
Путин отметил важность экономического взаимодействия с Казахстаном

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию.
"Приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Путин назвал Казахстан одним из крупнейших торговых партнеров России
17:10
 
