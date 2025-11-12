https://1prime.ru/20251112/putin-864471721.html
Путин отметил важность экономического взаимодействия с Казахстаном
Путин отметил важность экономического взаимодействия с Казахстаном - 12.11.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность экономического взаимодействия с Казахстаном
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:24+0300
2025-11-12T17:24+0300
2025-11-12T17:24+0300
россия
мировая экономика
казахстан
рф
москва
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864471013_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_4f5ed6e379be7611c46bd6907f56e7b7.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание экономическому взаимодействию. "Приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике экономического взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей казахстанской внешней торговли", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
https://1prime.ru/20251112/putin-864471399.html
казахстан
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864471013_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_9714bcd568e3ad985841886f9e5614ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, рф, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин отметил важность экономического взаимодействия с Казахстаном
Путин: РФ и Казахстан в переговорах уделили приоритетное внимание взаимодействию экономик