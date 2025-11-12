Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/putin-864471882.html
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год - 12.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год
Товарооборот России и Казахстана по итогам 2024 года составил 28,7 миллиарда долларов, что составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, заявил... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:28+0300
2025-11-12T17:28+0300
россия
мировая экономика
казахстан
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Казахстана по итогам 2024 года составил 28,7 миллиарда долларов, что составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. "По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей Казахстанской внешней торговли. Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в содружестве независимых государств и на евразийском пространстве в целом", - сказал Путин во время заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
https://1prime.ru/20251112/putin-864471564.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, казахстан, рф, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин
17:28 12.11.2025
 
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год

Путин: товарооборот с РФ составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Казахстана по итогам 2024 года составил 28,7 миллиарда долларов, что составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей Казахстанской внешней торговли. Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в содружестве независимых государств и на евразийском пространстве в целом", - сказал Путин во время заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Путин заявил о развитии сотрудничества с Казахстаном в энергетике
17:19
 
РОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала