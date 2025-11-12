https://1prime.ru/20251112/putin-864471882.html

Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год

Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот России и Казахстана по итогам 2024 года составил 28,7 миллиарда долларов, что составляет пятую часть всей внешней торговли Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин. "По итогам прошлого года товарооборот достиг 28,7 миллиарда долларов. Это пятая часть всей Казахстанской внешней торговли. Для России Казахстан также является одним из крупнейших торговых партнеров в содружестве независимых государств и на евразийском пространстве в целом", - сказал Путин во время заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.

