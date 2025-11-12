Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин - 12.11.2025
Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин
Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин
Компании РФ и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве, производстве минеральных удобрений, заявил президент России Владимир Путин. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:30+0300
2025-11-12T17:30+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компании РФ и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве, производстве минеральных удобрений, заявил президент России Владимир Путин. "Компаниями двух стран осуществляется целый ряд успешных проектов в автопроме, сельском хозяйстве, в сельскохозяйственном машиностроении, производстве минеральных удобрений", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
россия, рф, казахстан, владимир путин
РОССИЯ, РФ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин
17:30 12.11.2025
 
Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин

Путин: Россия и Казахстан реализуют проекты в автопроме и сельском хозяйстве

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компании РФ и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве, производстве минеральных удобрений, заявил президент России Владимир Путин.
"Компаниями двух стран осуществляется целый ряд успешных проектов в автопроме, сельском хозяйстве, в сельскохозяйственном машиностроении, производстве минеральных удобрений", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год
17:28
17:28
 
