Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин
Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан успешно реализуют проекты в автопроме, заявил Путин
Компании РФ и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве, производстве минеральных удобрений, заявил президент России Владимир Путин. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:30+0300
2025-11-12T17:30+0300
2025-11-12T17:30+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компании РФ и Казахстана успешно реализуют проекты в автопроме, сельском хозяйстве, производстве минеральных удобрений, заявил президент России Владимир Путин. "Компаниями двух стран осуществляется целый ряд успешных проектов в автопроме, сельском хозяйстве, в сельскохозяйственном машиностроении, производстве минеральных удобрений", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
