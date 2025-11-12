https://1prime.ru/20251112/putin-864472596.html

Россия вошла в число ведущих инвесторов Казахстана, заявил Путин

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия входит в число ведущих инвесторов Казахстана, на рынке республики действуют свыше 17 тысяч деловых структур с российским участием, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Россия входит в число ведущих инвесторов Казахстана, уже накоплено около 10 миллиардов долларов российских капиталовложений. На казахстанском рынке действуют свыше 17 тысяч деловых структур с российским участием, реализуется порядка 70 масштабных совместных проектов во всех ключевых отраслях экономики Казахстана", - заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.

