https://1prime.ru/20251112/putin-864472596.html
Россия вошла в число ведущих инвесторов Казахстана, заявил Путин
Россия вошла в число ведущих инвесторов Казахстана, заявил Путин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в число ведущих инвесторов Казахстана, заявил Путин
Россия входит в число ведущих инвесторов Казахстана, на рынке республики действуют свыше 17 тысяч деловых структур с российским участием, сообщил президент РФ... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:38+0300
2025-11-12T17:38+0300
2025-11-12T17:38+0300
россия
финансы
казахстан
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия входит в число ведущих инвесторов Казахстана, на рынке республики действуют свыше 17 тысяч деловых структур с российским участием, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Россия входит в число ведущих инвесторов Казахстана, уже накоплено около 10 миллиардов долларов российских капиталовложений. На казахстанском рынке действуют свыше 17 тысяч деловых структур с российским участием, реализуется порядка 70 масштабных совместных проектов во всех ключевых отраслях экономики Казахстана", - заявил Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
https://1prime.ru/20251112/putin-864472111.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, казахстан, рф, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, КАЗАХСТАН, РФ, Владимир Путин
Россия вошла в число ведущих инвесторов Казахстана, заявил Путин
Путин: Россия вложила в экономику Казахстана около 10 млрд долларов