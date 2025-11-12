https://1prime.ru/20251112/rossija-864441798.html

В российском посольстве оценили соглашение Минцифры и КНДР

СЕУЛ, 12 ноя - ПРАЙМ. Соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации, подписанное между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Комитетом информации КНДР, открывает новые перспективы для партнерства между двумя странами, сообщили в посольстве России в Пхеньяне. В дипмиссии отметили, что документ создаёт основу для углублённого и взаимовыгодного сотрудничества в медийной сфере, укрепляя информационные связи между Россией и КНДР. "Соглашение открывает новые перспективы для расширения партнерства между Россией и КНДР, создавая основу для углубленного и взаимовыгодного сотрудничества", - сообщает посольство. Церемония подписания, как сообщается, прошла 11 ноября в посольстве КНДР в Москве. Со стороны российской делегации участие в мероприятии приняла заместитель министра цифрового развития Бэлла Черкесова, со стороны КНДР — чрезвычайный и полномочный посол Син Хон Чхоль. Как сообщили в посольстве, соглашение предусматривает обмен информацией между государственными и частными информационными службами, организацию взаимных трансляций, обмен публикациями и иными материалами, а также развитие других форм сотрудничества. В дипмиссии подчеркнули, что подписание соглашения стало "важным шагом" на пути к укреплению дружбы и партнёрства между Россией и КНДР и отражает "стремление обеих стран к конструктивному взаимодействию в медийной сфере".

