Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне готовы перейти на работу в конкурирующую компанию, если им предложат высокую зарплату, повысят в должности или предложат более удобный график, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата - этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор - повышение в должности (важен для 1 из 2). На третьем месте с результатом 47% - удобный график работы", - сказано в исследовании. Менее популярными факторами стали возможность обучения за счет работодателя, близкое к дому местоположение офиса и более интересные задачи. Каждому третьему респонденту, готовому уйти к компании-конкуренту, важна работа на удаленке или в гибридном графике, а каждому пятому - более современные технологии нагрузки. Важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации увеличивается с ростом уровня доходов. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки, сказано в исследовании. Только 6% респондентов сказали, что не ушли бы на работу к конкурентам ни при каких условиях, а почти 80% согласились бы на такое предложение. Остальные респонденты затруднились с ответом. "Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди россиян любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов", - подсчитали аналитики.

