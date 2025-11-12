Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251112/rossijane-864441345.html
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам - 12.11.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам
Россияне готовы перейти на работу в конкурирующую компанию, если им предложат высокую зарплату, повысят в должности или предложат более удобный график,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T05:42+0300
2025-11-12T07:07+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864441345.jpg?1762920430
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне готовы перейти на работу в конкурирующую компанию, если им предложат высокую зарплату, повысят в должности или предложат более удобный график, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата - этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор - повышение в должности (важен для 1 из 2). На третьем месте с результатом 47% - удобный график работы", - сказано в исследовании. Менее популярными факторами стали возможность обучения за счет работодателя, близкое к дому местоположение офиса и более интересные задачи. Каждому третьему респонденту, готовому уйти к компании-конкуренту, важна работа на удаленке или в гибридном графике, а каждому пятому - более современные технологии нагрузки. Важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации увеличивается с ростом уровня доходов. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки, сказано в исследовании. Только 6% респондентов сказали, что не ушли бы на работу к конкурентам ни при каких условиях, а почти 80% согласились бы на такое предложение. Остальные респонденты затруднились с ответом. "Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди россиян любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов", - подсчитали аналитики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
05:42 12.11.2025 (обновлено: 07:07 12.11.2025)
 
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам

SuperJob: россияне готовы перейти на работу в конкурирующие компании из-за зарплаты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне готовы перейти на работу в конкурирующую компанию, если им предложат высокую зарплату, повысят в должности или предложат более удобный график, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"Для подавляющего большинства респондентов, открытых для предложений компаний-конкурентов, ключевым условием перехода является более высокая зарплата - этот фактор отмечают 94% опрошенных. Второй по значимости мотиватор - повышение в должности (важен для 1 из 2). На третьем месте с результатом 47% - удобный график работы", - сказано в исследовании.
Менее популярными факторами стали возможность обучения за счет работодателя, близкое к дому местоположение офиса и более интересные задачи. Каждому третьему респонденту, готовому уйти к компании-конкуренту, важна работа на удаленке или в гибридном графике, а каждому пятому - более современные технологии нагрузки.
Важность повышения в должности, наличия интересных задач и высокого уровня автоматизации увеличивается с ростом уровня доходов. Для респондентов с доходом до 80 тысяч рублей в месяц выше ценность удобного графика, бесплатного обучения и снижения нагрузки, сказано в исследовании.
Только 6% респондентов сказали, что не ушли бы на работу к конкурентам ни при каких условиях, а почти 80% согласились бы на такое предложение. Остальные респонденты затруднились с ответом.
"Доля потенциально готовых сменить работу на хороших условиях стабильно высока среди россиян любых возрастов, и все же среди работников 45+ чуть больше тех, кто не хочет работать на конкурентов", - подсчитали аналитики.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала