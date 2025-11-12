Россияне назвали самую любимую компанию для трудоустройства

https://1prime.ru/20251112/rossijane-864441707.html
2025-11-12T06:31+0300
2025-11-12T06:31+0300
2025-11-12T07:11+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Самой популярной компанией для трудоустройства среди российских соискателей оказался "Газпром", в случае приглашения на работу 56,5% респондентов в первую очередь выбрали бы эту организацию, 48,6% согласны на "Роснефть", а 42% - на "Росатом", следует из исследования сервиса BrandLab, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Лидер рейтинга HR-брендов по предпочтениям опрошенных – "Газпром". 56,5% россиян при предложении новой работы согласились бы работать в "Газпроме" в первую очередь. На втором месте расположилась компания "Роснефть" – свои предпочтения за неё отдали 48,6% респондентов. Замыкает тройку лидеров "Росатом" – 42% соискателей выбрали эту компанию", - говорится в данных. Согласно исследованию, в топ-10 также вошли Газпромбанк, "Лукойл", "Аэрофлот", "Яндекс", РЖД, "Норникель", Сбербанк. Каждый третий из участников опроса хотел бы работать в одной из этих компаний, поскольку работа в них воспринимается как престижная и стабильная. При этом только три компании из рейтинга частные, госкомпании традиционно ассоциируются с высокой степенью стабильности и социальными гарантиями. "Промышленная отрасль является наиболее предпочтительной для россиян. При этом компании сырьевого сектора (нефтегазовая и металлургическая промышленность) – особенно желанны среди опрошенных. Самые привлекательные работодатели: "Газпром" (56,5%), "Роснефть" (48,6%), "Лукойл" (38,3%) и "Норникель" (34,7%). Транспорт и логистика также привлекают соискателей – здесь лидируют "Аэрофлот" (38%) и РЖД (36%), за ними расположились S7 Airlines (18%) и "Победа" (15%)", - отмечается в данных. В тройку самых популярных отраслей также входит энергетика, где наибольшее предпочтение отдается "Росатому" (42%) и "Русгидро" (15%). Соискатели до 35 лет заинтересованы в технологических и IT компаниях. Самые привлекательные - "Яндекс" (37%), Telegram (25%), VK (20%), Kaspersky (18%). В исследовании приняла участие одна тысяча потенциальных соискателей со всей России. Погрешность исследования составляет 3,1%, точность - 95%.
