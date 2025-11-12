Инфляция в России с 6 по 10 ноября составила 0,09%

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
рф
росстат
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 6 по 10 ноября составила 0,09%, с начала года цены выросли на 5,32%, сообщил в среду Росстат. С 28 октября по 5 ноября инфляция в РФ составила 0,11%. "За период с 6 по 10 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09%, с начала месяца – 100,15%, с начала года – 105,32%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 1,7%. В том числе огурцы подорожали на 6,1%, помидоры - на 2,8%, лук - на 1%, свекла - на 0,7%, капуста и бананы - на 0,6%, картофель и яблоки - на 0,5%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 6 по 10 ноября зафиксирован рост цен на яйца и маргарин - на 0,4%; полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки и гречку - на 0,3%; курятину, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, муку, вермишель и чай - на 0,2%; говядину, свинину, баранину, рыбу, творог, подсолнечное масло, пшеничный и ржаной хлеб, соль - на 0,1%. Подешевели сахар - на 0,4%; сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено и рис - на 0,2%; сыры и сметана - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 6 по 10 ноября выросли цены на зубные пасты - на 0,7%, спички - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, туалетное и хозяйственное мыло - на 0,2%, туалетную бумагу и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,4%, а также на детские подгузники - на 0,2%. Телевизоры подешевели на 0,3%, электропылесосы - на 0,2%. Смартфоны за период с 6 по 10 ноября, напротив, подорожали - на 0,3%. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, отечественных - осталась прежней. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, а автомобильный бензин подешевел на 0,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожали лизобакт и ренгалин - на 0,2%, активированный уголь и анальгин - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,3%, нимесулид и трекрезан - на 0,2%, валидол - на 0,1%.
россия, рф, росстат
РОССИЯ, РФ, Росстат
20:05 12.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 6 по 10 ноября составила 0,09%, с начала года цены выросли на 5,32%, сообщил в среду Росстат.
С 28 октября по 5 ноября инфляция в РФ составила 0,11%.
"За период с 6 по 10 ноября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,09%, с начала месяца – 100,15%, с начала года – 105,32%", - говорится в публикации.
На плодоовощную продукцию за отчетный период цены в среднем выросли на 1,7%. В том числе огурцы подорожали на 6,1%, помидоры - на 2,8%, лук - на 1%, свекла - на 0,7%, капуста и бананы - на 0,6%, картофель и яблоки - на 0,5%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 6 по 10 ноября зафиксирован рост цен на яйца и маргарин - на 0,4%; полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки и гречку - на 0,3%; курятину, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, муку, вермишель и чай - на 0,2%; говядину, свинину, баранину, рыбу, творог, подсолнечное масло, пшеничный и ржаной хлеб, соль - на 0,1%.
Подешевели сахар - на 0,4%; сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено и рис - на 0,2%; сыры и сметана - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 6 по 10 ноября выросли цены на зубные пасты - на 0,7%, спички - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, туалетное и хозяйственное мыло - на 0,2%, туалетную бумагу и стиральные порошки - на 0,1%. Снизились цены на сухие корма для домашних животных - на 0,4%, а также на детские подгузники - на 0,2%.
Телевизоры подешевели на 0,3%, электропылесосы - на 0,2%. Смартфоны за период с 6 по 10 ноября, напротив, подорожали - на 0,3%. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,1%, отечественных - осталась прежней. Дизельное топливо подорожало на 0,2%, а автомобильный бензин подешевел на 0,2%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожали лизобакт и ренгалин - на 0,2%, активированный уголь и анальгин - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,3%, нимесулид и трекрезан - на 0,2%, валидол - на 0,1%.
Заголовок открываемого материала