"Нам нужна Россия": в Италии выступили против русофобии правительства - 12.11.2025
"Нам нужна Россия": в Италии выступили против русофобии правительства
2025-11-12T05:25+0300
2025-11-12T05:25+0300
общество
италия
валерий гергиев
рим
брюссель
мировая экономика
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Итальянские власти пытаются убедить население в возможности конфликта с Россией, сказал профессор туринского университета Анджело д'Орси в интервью для l'AntiDiplomatico."Правители и журналисты хотят втянуть нас в войну и разжигают русофобию. &lt;…&gt; Все это на самом деле имеет свою цель: не просто ограничить наши свободы, но и заставить нас принять возможность войны, которая становится все более реальной. Но в конечном итоге ее, вероятно, не произойдет, потому что только сумасшедшие преступники могут отважиться на войну против России", — сказал он.По мнению д'Орси, решение Рима отменять русскую культуру показывает незнание и некомпетентность управленцев из Брюсселя."Но в то же время они готовят нас к атмосфере войны, и частью этой атмосферы войны является диктат, который не позволяет русскому оперному певцу, пианисту, музыканту, дирижеру играть, выражать себя, петь. &lt;…&gt; Мне больно видеть эту демонизацию русской культуры. &lt;…&gt; Россия является неотъемлемой частью Европы и неотъемлемой частью европейской идентичности, поэтому только невежды могут игнорировать это. Только невежды могут убедить нас, что Россия — варварская страна с Востока. Нам нужна Россия", — добавил д'Орси.В ноябре в Италии отменили выступление российского артиста Ильдара Абдразакова на сцене Филармонического театра Вероны из-за давления со стороны русофобских политических групп. Также в июле без объяснения причин был отменён концерт российского дирижёра Валерия Гергиева.
общество , италия, валерий гергиев, рим, брюссель, мировая экономика
Общество , ИТАЛИЯ, Валерий Гергиев, Рим, Брюссель, Мировая экономика
05:25 12.11.2025
 
"Нам нужна Россия": в Италии выступили против русофобии правительства

Профессор д'Орси раскритиковал правительство Италии за подстрекательство к русофобии

© fotolia.com / Danilo AscioneРим, Италия
Рим, Италия - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Рим, Италия. Архивное фото
© fotolia.com / Danilo Ascione
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Итальянские власти пытаются убедить население в возможности конфликта с Россией, сказал профессор туринского университета Анджело д'Орси в интервью для l'AntiDiplomatico.
"Правители и журналисты хотят втянуть нас в войну и разжигают русофобию. <…> Все это на самом деле имеет свою цель: не просто ограничить наши свободы, но и заставить нас принять возможность войны, которая становится все более реальной. Но в конечном итоге ее, вероятно, не произойдет, потому что только сумасшедшие преступники могут отважиться на войну против России", — сказал он.
По мнению д'Орси, решение Рима отменять русскую культуру показывает незнание и некомпетентность управленцев из Брюсселя.
"Но в то же время они готовят нас к атмосфере войны, и частью этой атмосферы войны является диктат, который не позволяет русскому оперному певцу, пианисту, музыканту, дирижеру играть, выражать себя, петь. <…> Мне больно видеть эту демонизацию русской культуры. <…> Россия является неотъемлемой частью Европы и неотъемлемой частью европейской идентичности, поэтому только невежды могут игнорировать это. Только невежды могут убедить нас, что Россия — варварская страна с Востока. Нам нужна Россия", — добавил д'Орси.
В ноябре в Италии отменили выступление российского артиста Ильдара Абдразакова на сцене Филармонического театра Вероны из-за давления со стороны русофобских политических групп. Также в июле без объяснения причин был отменён концерт российского дирижёра Валерия Гергиева.
ОбществоИТАЛИЯВалерий ГергиевРимБрюссельМировая экономика
 
 
