"Нам нужна Россия": в Италии выступили против русофобии правительства

2025-11-12T05:25+0300

2025-11-12T05:25+0300

2025-11-12T05:25+0300

общество

италия

валерий гергиев

рим

брюссель

мировая экономика

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Итальянские власти пытаются убедить население в возможности конфликта с Россией, сказал профессор туринского университета Анджело д'Орси в интервью для l'AntiDiplomatico."Правители и журналисты хотят втянуть нас в войну и разжигают русофобию. <…> Все это на самом деле имеет свою цель: не просто ограничить наши свободы, но и заставить нас принять возможность войны, которая становится все более реальной. Но в конечном итоге ее, вероятно, не произойдет, потому что только сумасшедшие преступники могут отважиться на войну против России", — сказал он.По мнению д'Орси, решение Рима отменять русскую культуру показывает незнание и некомпетентность управленцев из Брюсселя."Но в то же время они готовят нас к атмосфере войны, и частью этой атмосферы войны является диктат, который не позволяет русскому оперному певцу, пианисту, музыканту, дирижеру играть, выражать себя, петь. <…> Мне больно видеть эту демонизацию русской культуры. <…> Россия является неотъемлемой частью Европы и неотъемлемой частью европейской идентичности, поэтому только невежды могут игнорировать это. Только невежды могут убедить нас, что Россия — варварская страна с Востока. Нам нужна Россия", — добавил д'Орси.В ноябре в Италии отменили выступление российского артиста Ильдара Абдразакова на сцене Филармонического театра Вероны из-за давления со стороны русофобских политических групп. Также в июле без объяснения причин был отменён концерт российского дирижёра Валерия Гергиева.

италия

рим

брюссель

