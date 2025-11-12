https://1prime.ru/20251112/rynok-864478205.html
Рынок акций России закрылся в минусе на 1,17%
Рынок акций России закрылся в минусе на 1,17% - 12.11.2025, ПРАЙМ
Рынок акций России закрылся в минусе на 1,17%
Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды снизился на 1,17%, следует из данных Московской биржи. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T19:41+0300
2025-11-12T19:41+0300
2025-11-12T19:46+0300
рынок
акции
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды снизился на 1,17%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,17% - до 2 536,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,43%, до 1 027,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,08%, до 982,92 пункта.
https://1prime.ru/20251112/lukoyl-864464669.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_d9ce87ffd40b1e9a2783cabb145da841.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Рынок акций России закрылся в минусе на 1,17%
Российский рынок акций снизился на 1,17% за основную торговую сессию среды