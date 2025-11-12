https://1prime.ru/20251112/rynok-864478205.html

Рынок акций России закрылся в минусе на 1,17%

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии среды снизился на 1,17%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,17% - до 2 536,22 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,43%, до 1 027,74 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,08%, до 982,92 пункта.

