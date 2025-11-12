Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России
Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T16:29+0300
2025-11-12T16:29+0300
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны. Как указано в заявлении МИД, новые меры направлены на "повышение экономических издержек" для Москвы, "в том числе за счёт ограничения энергетических доходов и подрыва возможностей проведения гибридных и обычных военных операций". В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников. Кроме того, санкции затронули ряд российских предприятий, связанных с производством и поставками СПГ, а также 100 судов из так называемого "теневого флота".
16:29 12.11.2025
 
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России

Канада ввела дополнительные санкции против России, они затронули 13 физлиц

Флаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны.
Как указано в заявлении МИД, новые меры направлены на "повышение экономических издержек" для Москвы, "в том числе за счёт ограничения энергетических доходов и подрыва возможностей проведения гибридных и обычных военных операций".
В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников.
Кроме того, санкции затронули ряд российских предприятий, связанных с производством и поставками СПГ, а также 100 судов из так называемого "теневого флота".
