https://1prime.ru/20251112/sanktsii-864469648.html
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России
Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T16:29+0300
2025-11-12T16:29+0300
2025-11-12T16:29+0300
россия
мировая экономика
канада
москва
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_0:59:2401:1409_1920x0_80_0_0_dbb170585bbd06b54c85fb6289a236f5.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны. Как указано в заявлении МИД, новые меры направлены на "повышение экономических издержек" для Москвы, "в том числе за счёт ограничения энергетических доходов и подрыва возможностей проведения гибридных и обычных военных операций". В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников. Кроме того, санкции затронули ряд российских предприятий, связанных с производством и поставками СПГ, а также 100 судов из так называемого "теневого флота".
https://1prime.ru/20251110/sanktsii-864382459.html
канада
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/02/841260242_27:0:1906:1409_1920x0_80_0_0_13fd4aea260414c72e83872354fe8710.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, канада, москва, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, КАНАДА, МОСКВА, МИД
Канада ввела дополнительные санкции в отношении России
Канада ввела дополнительные санкции против России, они затронули 13 физлиц
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны.
Как указано в заявлении МИД
, новые меры направлены на "повышение экономических издержек" для Москвы
, "в том числе за счёт ограничения энергетических доходов и подрыва возможностей проведения гибридных и обычных военных операций".
В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников.
Кроме того, санкции затронули ряд российских предприятий, связанных с производством и поставками СПГ, а также 100 судов из так называемого "теневого флота".
В ЕК ответили на вопрос о сроке действия санкций против России