Канада ввела дополнительные санкции в отношении России

Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны. | 12.11.2025, ПРАЙМ

россия

мировая экономика

канада

москва

мид

ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Канада ввела дополнительные санкции против России, которые затронули 13 физических и 11 юридических лиц, сообщило в среду министерство иностранных дел страны. Как указано в заявлении МИД, новые меры направлены на "повышение экономических издержек" для Москвы, "в том числе за счёт ограничения энергетических доходов и подрыва возможностей проведения гибридных и обычных военных операций". В санкционный список попали в том числе несколько организаций, якобы участвующих в разработке и производстве российских беспилотников. Кроме того, санкции затронули ряд российских предприятий, связанных с производством и поставками СПГ, а также 100 судов из так называемого "теневого флота".

