Сбербанк в январе-октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,9 процента
2025-11-12T10:14+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,9% в годовом выражении, до 1,42 триллиона рублей, сообщил банк. "За 10 месяцев банк заработал 1 419,5 миллиарда рублей чистой прибыли (плюс 6,9% год к году), рентабельность капитала составила 22,4%", - приводятся в материалах слова главы Сбербанка Германа Грефа.
