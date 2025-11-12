Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12.11.2025
Сбербанк в январе-октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,9 процента
2025-11-12T10:14+0300
2025-11-12T10:14+0300
экономика
банки
финансы
герман греф
сбербанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,9% в годовом выражении, до 1,42 триллиона рублей, сообщил банк. "За 10 месяцев банк заработал 1 419,5 миллиарда рублей чистой прибыли (плюс 6,9% год к году), рентабельность капитала составила 22,4%", - приводятся в материалах слова главы Сбербанка Германа Грефа.
банки, финансы, герман греф, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
10:14 12.11.2025
 
Сбербанк. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк в январе-октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6,9% в годовом выражении, до 1,42 триллиона рублей, сообщил банк.
"За 10 месяцев банк заработал 1 419,5 миллиарда рублей чистой прибыли (плюс 6,9% год к году), рентабельность капитала составила 22,4%", - приводятся в материалах слова главы Сбербанка Германа Грефа.
 
ЭкономикаБанкиФинансыГерман ГрефСбербанк
 
 
