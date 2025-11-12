https://1prime.ru/20251112/sber-864447053.html
Объем средств физлиц в Сбербанке в январе-октябре вырос на 11,6 процента
Объем средств физлиц в Сбербанке в январе-октябре вырос на 11,6 процента - 12.11.2025, ПРАЙМ
Объем средств физлиц в Сбербанке в январе-октябре вырос на 11,6 процента
Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-октябрь вырос на 11,6%, до 30,782 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 3%, составив 12,746 триллиона... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T10:17+0300
2025-11-12T10:17+0300
2025-11-12T10:17+0300
экономика
банки
финансы
сбербанк
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864446900_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_d634ff906297d866bf01df5f0399ffa0.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-октябрь вырос на 11,6%, до 30,782 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 3%, составив 12,746 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ. Без учета валютной переоценки средства физлиц в январе-октябре выросли на 12,3%, а в октябре - на 2,4%. Средства корпоративных клиентов без учета валютной переоценки выросли на 0,4% с начала года, а в октябре показали рост на 1,7%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864446900_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_38fa5967d23c50d1865f43eb31eb0d95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сбербанк, россия
Экономика, Банки, Финансы, Сбербанк, РОССИЯ
Объем средств физлиц в Сбербанке в январе-октябре вырос на 11,6 процента
Средства физлиц в "Сбере" по РСБУ за 10 месяцев выросли до 30,782 трлн рублей
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-октябрь вырос на 11,6%, до 30,782 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 3%, составив 12,746 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ.
Без учета валютной переоценки средства физлиц в январе-октябре выросли на 12,3%, а в октябре - на 2,4%. Средства корпоративных клиентов без учета валютной переоценки выросли на 0,4% с начала года, а в октябре показали рост на 1,7%.