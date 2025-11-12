https://1prime.ru/20251112/sber-864447053.html

Объем средств физлиц в Сбербанке в январе-октябре вырос на 11,6 процента

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за январь-октябрь вырос на 11,6%, до 30,782 триллиона рублей, а юрлиц - снизился на 3%, составив 12,746 триллиона рублей, говорится в отчетности банка по РСБУ. Без учета валютной переоценки средства физлиц в январе-октябре выросли на 12,3%, а в октябре - на 2,4%. Средства корпоративных клиентов без учета валютной переоценки выросли на 0,4% с начала года, а в октябре показали рост на 1,7%.

