Сбербанк в январе-октябре нарастил кредиты физлицам по РСБУ на 4,7 процента

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка в январе-октябре, до формирования резервов, вырос на 4,7%, до 18,3 триллиона рублей, корпоративный - на 8,2%, до 30 триллионов, говорится в отчетности банка по РСБУ. Согласно приведенной таблице, кредиты физлицам до формирования резервов выросли за январь-октябрь на 4,7%, до 18,321 триллиона рублей, юрлицам (до резервов) - на 8,2%, до 30,041 триллиона.

