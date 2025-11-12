Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10:19 12.11.2025
 
Сбербанк в январе-октябре нарастил кредиты физлицам по РСБУ на 4,7 процента

Сбербанк за 10 месяцев нарастил кредиты физлицам до 18,3 трлн рублей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска одного и отделений Сбербанка России
Вывеска одного и отделений Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Вывеска одного и отделений Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка в январе-октябре, до формирования резервов, вырос на 4,7%, до 18,3 триллиона рублей, корпоративный - на 8,2%, до 30 триллионов, говорится в отчетности банка по РСБУ.
Согласно приведенной таблице, кредиты физлицам до формирования резервов выросли за январь-октябрь на 4,7%, до 18,321 триллиона рублей, юрлицам (до резервов) - на 8,2%, до 30,041 триллиона.
 
