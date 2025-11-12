Банки будут проверять переводы по СБП на признаки мошенничества

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
финансы, банки, банк россия
Финансы, Банки, банк Россия
16:27 12.11.2025
 
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банки будут проверять на признаки мошенничества переводы по СБП от 200 тысяч рублей человеку, в адрес которого не было операций полгода, сообщили РИА Новости в Банке России.
"Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)", - говорится в сообщении.
Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной
