Банки будут проверять переводы по СБП на признаки мошенничества

Банки будут проверять переводы по СБП на признаки мошенничества

2025-11-12T16:27+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Банки будут проверять на признаки мошенничества переводы по СБП от 200 тысяч рублей человеку, в адрес которого не было операций полгода, сообщили РИА Новости в Банке России. "Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)", - говорится в сообщении.

2025

