https://1prime.ru/20251112/severstal-864476195.html

"Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года

"Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года - 12.11.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года

"Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года и, соответственно, отсутствие дивидендов, заявил гендиректор компании Александр Шевелев. | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T18:49+0300

2025-11-12T18:49+0300

2025-11-12T19:33+0300

бизнес

россия

северсталь

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. "Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года и, соответственно, отсутствие дивидендов, заявил гендиректор компании Александр Шевелев. "У нас по плану, согласно нашей стратегии 2025 год, отрицательный денежный поток… для нас это не новость, мы двигаемся в соответствии с планом", - сказал он журналистам в кулуарах выставки "Металл-Экспо-2025", отвечая на вопрос, можно ли ждать от "Северстали" дивидендов по итогам 2025 года. Шевелев отметил, что отрицательный денежный поток изначально был заложен в этом периоде исходя из стратегического цикла компании. Он подтвердил, что, согласно дивидендной политике, при таких финансовых показателях выплаты акционерам не предусмотрены.

https://1prime.ru/20251110/rosneft-864389325.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, северсталь