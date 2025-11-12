https://1prime.ru/20251112/severstal-864476195.html
"Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года
"Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года
2025-11-12T18:49+0300
2025-11-12T18:49+0300
2025-11-12T19:33+0300
бизнес
россия
северсталь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. "Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года и, соответственно, отсутствие дивидендов, заявил гендиректор компании Александр Шевелев. "У нас по плану, согласно нашей стратегии 2025 год, отрицательный денежный поток… для нас это не новость, мы двигаемся в соответствии с планом", - сказал он журналистам в кулуарах выставки "Металл-Экспо-2025", отвечая на вопрос, можно ли ждать от "Северстали" дивидендов по итогам 2025 года. Шевелев отметил, что отрицательный денежный поток изначально был заложен в этом периоде исходя из стратегического цикла компании. Он подтвердил, что, согласно дивидендной политике, при таких финансовых показателях выплаты акционерам не предусмотрены.
"Северсталь" ожидает отрицательный денежный поток по итогам 2025 года
