Водителей предупредили о штрафах на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В России владельцы легковых автомобилей начали сталкиваться с серьезными штрафами от Ространснадзора, суммы которых достигают сотен тысяч рублей, якобы за перевес в несколько тонн и превышение допустимых габаритов, сообщают "Известия".По данным издания, это происходит из-за мошеннической схемы, которую используют владельцы фур."Перед заездом на весовые пункты они вешают номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы получают простые автовладельцы", — говорится в материале.Издание в качестве примера привело инцидент с владельцем легковушки, которую ошибочно классифицировали как шестиосную фуру высотой 4,79 метра. Чтобы отменить штраф размером в 600 тысяч рублей, ему пришлось обратиться за помощью в суд.Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин, в свою очередь, рассказал, что поймать мошенников с поличным крайне проблематично, поскольку это происходит на автоматических пунктах весогабаритного контроля.

