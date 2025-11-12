https://1prime.ru/20251112/shvejtsarija-864438281.html

В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений

В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений - 12.11.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии одобрили смягчение закона о поставках вооружений

Комиссия по политике безопасности Национального совета, нижней палаты швейцарского парламента, во вторник одобрила смягчение закона о поставках и реэкспорте... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T00:53+0300

2025-11-12T00:53+0300

2025-11-12T00:53+0300

экономика

мировая экономика

швейцария

украина

рф

сергей лавров

нато

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864438281.jpg?1762898021

ЖЕНЕВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Комиссия по политике безопасности Национального совета, нижней палаты швейцарского парламента, во вторник одобрила смягчение закона о поставках и реэкспорте вооружений, в частности, высказавшись в пользу поставок вооружений странам, находящимся в вооружённом конфликте, сообщается в пресс-релизе на сайте госоргана. "Комиссия высказалась в пользу того, чтобы Швейцария могла поставлять военную технику в страны, экспортный режим которых аналогичен ее собственному, даже если эти страны участвуют в вооруженном конфликте", - следует из текста, опубликованного на сайте парламента. Комиссия предложила парламенту законопроект о федеральных военных закупках Швейцарии, призванный смягчить регулирование не только экспорта военной техники из Швейцарии, но и её реэкспорта странами, которым она изначально предназначалась. "Что касается экспорта военной техники, то комиссия поддержала предложение Федерального совета о предоставлении ему исключительной юрисдикции, которая позволила бы ему в исключительных обстоятельствах и, если того требует защита внешнеполитических интересов или интересов безопасности страны, отступать от критериев разрешения на ведение бизнеса с зарубежными странами", - говорится в тексте. Также комиссия предложила отказаться от принципа о запрете реэкспорта вооружений. "Предлагается, чтобы была возможность отказаться от запрета реэкспорта запасных частей и сборочных компонентов, если установлено, что поставка является частью международной цепочки создания стоимости", - следует из релиза. Комиссия большинством голосов посчитала, что все эти меры позволят укрепить оборону Швейцарии "ввиду постоянно ухудшающейся геополитической ситуации". "Большинство (членов комиссии) опасается, что Швейцария будет исключена из цепочек поставок, исследований и международного сотрудничества в сфере вооружений. Меньшинство считает, что смягчение Федерального закона о вооружениях … не будет отвечать принципу нейтралитета Швейцарии, который должен включать в себя приверженность миру и защите прав человека. Более того, они отмечают, что Украина… не получит выгоды от предлагаемых правил", - говорится в релизе. В конце сентября заместитель министра обороны Швейцарии Маркус Мэдер выразил надежду, что швейцарский парламент пересмотрит ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения странам, находящимся в войне, в том числе Украине. По его словам, такие ограничения не выгодны военпрому страны. В декабре 2024 года посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария в 2024 году продолжила сближение с НАТО в ущерб своему статусу "нейтральной страны" и двусторонним отношениям с Россией. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

швейцария

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, швейцария, украина, рф, сергей лавров, нато, мид рф, мид