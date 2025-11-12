https://1prime.ru/20251112/smi-864442212.html
СМИ: запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции запланирован на апрель
Запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции планируется на апрель, написало в среду экономическое издание Ekonomim со ссылкой на собственные источники. | 12.11.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 12 ноя – ПРАЙМ. Запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции планируется на апрель, написало в среду экономическое издание Ekonomim со ссылкой на собственные источники.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в середине октября отмечал, что страна "в очень ближайшее время" получит энергию с первого реактора АЭС "Аккую" и уже обсуждает новые проекты в сфере атомной энергетики.
"Турция завершает один этап своего пути в области атомной энергетики и готовится к началу нового. 2026 год станет свидетелем двух важных событий. Первое из них — запуск в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую", принадлежащей российской государственной компании. По всей вероятности, это произойдёт в первом полугодии, возможно — в апреле", — пишет Ekonomim.
Первая в истории Турции атомная электростанция "Аккую" строится при участии России. Комплекс включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", мощностью по 1,2 тысячи мегаватт каждый.
Проект "Аккую" - первым в мировой атомной отрасли, реализуемым по модели Build-Own-Operate ("строй — владей — эксплуатируй"). Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар ранее, 30 июля, заявил, что республика "интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2026 году".
