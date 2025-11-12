https://1prime.ru/20251112/sravni-864462224.html

Сравни поможет клиентам оформить кредитные продукты без похода в банк

Сравни поможет клиентам оформить кредитные продукты без похода в банк

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компания Сравни на первом ИТ-форуме "Цифровые решения" представила инновационную платформу для рынка финтеха – финансовый маркетплейс с возможностью оформления кредита, кредитной карты или банковского займа без посещения отделений банков. “Клиенты получают возможность не только сравнивать реальные предложения банков и оформлять вклады, кредиты и кредитные карты онлайн, но и – с нашей помощью – “дотянуться” до тех банков, которых нет в их кошельке. Мы видим спрос на прозрачную, объективную и удобную информацию, которая помогает людям осознанно выбирать финансовые решения”, – отметил Александр Крайник, генеральный директор Сравни. Платформа позволяет клиентам пройти весь путь от выбора предложения до получения денег на счет исключительно в цифровом формате. Теперь пользователи могут не только сравнивать предложения различных банков, но и дистанционно полностью оформлять нужные им продукты в режиме онлайн. Новый функционал предполагает авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а подтверждение личности осуществляется с помощью банковских ID или через выездного представителя Сравни. После выбора подходящего предложения и оформления запроса, средства поступают на счет в мобильном приложении банка-кредитора сразу после подписания договора и периода охлаждения. Полученные деньги можно оставить на счете в банке-кредиторе или перевести в любой другой банк. В ближайших планах компании – расширение функциональных возможностей маркетплейса и увеличение числа банков-партнеров, что позволит предложить пользователям еще более выгодные и разнообразные банковские продукты.

