Верховный суд США продлил приостановку выплат продовольственных талонов
2025-11-12T03:12+0300
2025-11-12T03:12+0300
2025-11-12T03:46+0300
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. В США Верховный суд продлил приостановку выплат продовольственных талонов населению до четверга на фоне шатдауна, следует из решения. В частности, высшая инстанция вновь временно приостановила распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP). При этом сейчас в палате представителей продолжают рассматривать законопроект, который позволит положить конец самому длинному в истории страны прекращению работы правительственных учреждений, передает корреспондент РИА Новости. Американский суд нижестоящей инстанции ранее запретил администрации приостанавливать выдачу талонов на питание. Министерство сельского хозяйства США в ответ заявило, что в ноябре сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы SNAP, по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты. Администрация Трампа тогда подала апелляцию, однако апелляционный суд отказал в приостановке предыдущего решения о полных выплатах.
