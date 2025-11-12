Верховный суд США продлил приостановку выплат продовольственных талонов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. В США Верховный суд продлил приостановку выплат продовольственных талонов населению до четверга на фоне шатдауна, следует из решения. В частности, высшая инстанция вновь временно приостановила распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP). При этом сейчас в палате представителей продолжают рассматривать законопроект, который позволит положить конец самому длинному в истории страны прекращению работы правительственных учреждений, передает корреспондент РИА Новости. Американский суд нижестоящей инстанции ранее запретил администрации приостанавливать выдачу талонов на питание. Министерство сельского хозяйства США в ответ заявило, что в ноябре сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы SNAP, по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты. Администрация Трампа тогда подала апелляцию, однако апелляционный суд отказал в приостановке предыдущего решения о полных выплатах.
03:12 12.11.2025 (обновлено: 03:46 12.11.2025)
 
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. В США Верховный суд продлил приостановку выплат продовольственных талонов населению до четверга на фоне шатдауна, следует из решения.
В частности, высшая инстанция вновь временно приостановила распоряжение суда нижестоящей инстанции, обязывающее администрацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа произвести полные ноябрьские выплаты по программе продовольственной помощи (SNAP).
При этом сейчас в палате представителей продолжают рассматривать законопроект, который позволит положить конец самому длинному в истории страны прекращению работы правительственных учреждений, передает корреспондент РИА Новости.
Американский суд нижестоящей инстанции ранее запретил администрации приостанавливать выдачу талонов на питание. Министерство сельского хозяйства США в ответ заявило, что в ноябре сможет обеспечить лишь половину необходимого объема финансирования программы SNAP, по которой 42 миллиона американцев получают талоны на продукты. Администрация Трампа тогда подала апелляцию, однако апелляционный суд отказал в приостановке предыдущего решения о полных выплатах.
 
