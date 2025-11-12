Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются во вторник - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/ssha-864480847.html
Фондовые индексы США снижаются во вторник
Фондовые индексы США снижаются во вторник - 12.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются во вторник
Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, поскольку оно также... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T21:30+0300
2025-11-12T21:30+0300
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, поскольку оно также означает возвращение публикации статистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,69% - до 48 257,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,43%, до 23 368,25 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,03%, до 6 844,41 пункта. "Чтобы рост фондового рынка продолжился, экономические данные должны быть достаточно слабыми, чтобы ФРС решила снизить процентные ставки, но не настолько плохими, чтобы инвесторы испугались замедления экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика State Street Майкла Меткалфа (Michael Metcalfe). На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре. Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 65,4% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
https://1prime.ru/20251112/torgi-864455024.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
21:30 12.11.2025
 
Фондовые индексы США снижаются во вторник

Фондовые индексы США в основном снижаются в ожидании конца шатдауна и выхода статистики

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, поскольку оно также означает возвращение публикации статистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,69% - до 48 257,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,43%, до 23 368,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 844,41 пункта.
"Чтобы рост фондового рынка продолжился, экономические данные должны быть достаточно слабыми, чтобы ФРС решила снизить процентные ставки, но не настолько плохими, чтобы инвесторы испугались замедления экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика State Street Майкла Меткалфа (Michael Metcalfe).
На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре.
Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 65,4% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%.
В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно
12:27
 
РынокИндексыТоргиСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала