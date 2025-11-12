https://1prime.ru/20251112/ssha-864480847.html

Фондовые индексы США снижаются во вторник

2025-11-12T21:30+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, поскольку оно также означает возвращение публикации статистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,69% - до 48 257,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,43%, до 23 368,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 844,41 пункта. "Чтобы рост фондового рынка продолжился, экономические данные должны быть достаточно слабыми, чтобы ФРС решила снизить процентные ставки, но не настолько плохими, чтобы инвесторы испугались замедления экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика State Street Майкла Меткалфа (Michael Metcalfe). На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре. Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 65,4% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.

