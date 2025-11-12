https://1prime.ru/20251112/ssha-864480847.html
Фондовые индексы США снижаются во вторник
Фондовые индексы США снижаются во вторник - 12.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются во вторник
Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, поскольку оно также... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T21:30+0300
2025-11-12T21:30+0300
2025-11-12T21:30+0300
рынок
индексы
торги
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, поскольку оно также означает возвращение публикации статистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.36 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,69% - до 48 257,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снижался - на 0,43%, до 23 368,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 844,41 пункта. "Чтобы рост фондового рынка продолжился, экономические данные должны быть достаточно слабыми, чтобы ФРС решила снизить процентные ставки, но не настолько плохими, чтобы инвесторы испугались замедления экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика State Street Майкла Меткалфа (Michael Metcalfe). На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре. Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 65,4% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
https://1prime.ru/20251112/torgi-864455024.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:421:1201:1321_1920x0_80_0_0_51f640a58fffb8afba232028d74a6b43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США снижаются во вторник
Фондовые индексы США в основном снижаются в ожидании конца шатдауна и выхода статистики
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются во вторник, участники рынка ожидают окончания шатдауна американского правительства, поскольку оно также означает возвращение публикации статистики по стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.36 мск промышленный индекс Dow Jones
увеличивался на 0,69% - до 48 257,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q Composite снижался - на 0,43%, до 23 368,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 844,41 пункта.
"Чтобы рост фондового рынка продолжился, экономические данные должны быть достаточно слабыми, чтобы ФРС решила снизить процентные ставки, но не настолько плохими, чтобы инвесторы испугались замедления экономики", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика State Street Майкла Меткалфа (Michael Metcalfe).
На неделе участники рынка ожидают публикации данных министерства труда США
по безработице и инфляции в стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки Федеральной резервной системы США на следующем заседании в декабре.
Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 65,4% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%.
В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно