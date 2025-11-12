https://1prime.ru/20251112/ssha-864482330.html
Дефицит США может снизиться на $600 млрд из-за пошлин
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Торговый и бюджетный дефицит США благодаря пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампом, может снизиться на 600 млрд долларов в годовом выражении, утверждают в Белом доме. "Да, торговый дефицит определённо снижается, и дефицит бюджета тоже снижается. И знаете, я только что получил отчёт от сотрудников административно-бюджетного управления по этому вопросу, и дефицит в этом году сократился почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, а если экстраполировать на оставшуюся часть календарного года, то он может сократиться примерно на 600 миллиардов долларов в этом году", - заявил на публичном мероприятии глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
