Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит США может снизиться на $600 млрд из-за пошлин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/ssha-864482330.html
Дефицит США может снизиться на $600 млрд из-за пошлин
Дефицит США может снизиться на $600 млрд из-за пошлин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Дефицит США может снизиться на $600 млрд из-за пошлин
Торговый и бюджетный дефицит США благодаря пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампом, может снизиться на 600 млрд долларов в годовом выражении,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T22:35+0300
2025-11-12T22:35+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942252_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_c4ef61eb5ca6b181daa25d49a9cf2c06.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Торговый и бюджетный дефицит США благодаря пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампом, может снизиться на 600 млрд долларов в годовом выражении, утверждают в Белом доме. "Да, торговый дефицит определённо снижается, и дефицит бюджета тоже снижается. И знаете, я только что получил отчёт от сотрудников административно-бюджетного управления по этому вопросу, и дефицит в этом году сократился почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, а если экстраполировать на оставшуюся часть календарного года, то он может сократиться примерно на 600 миллиардов долларов в этом году", - заявил на публичном мероприятии глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
https://1prime.ru/20251017/usa-863623761.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942252_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_62c0d43ed5d07635f38f06cfa0cf7f39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
22:35 12.11.2025
 
Дефицит США может снизиться на $600 млрд из-за пошлин

Белый дом: пошлины Трампа могут снизить торговый и бюджетный дефицит США

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБелый Дом в Вашингтоне
Белый Дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Белый Дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Торговый и бюджетный дефицит США благодаря пошлинам, введенным президентом США Дональдом Трампом, может снизиться на 600 млрд долларов в годовом выражении, утверждают в Белом доме.
"Да, торговый дефицит определённо снижается, и дефицит бюджета тоже снижается. И знаете, я только что получил отчёт от сотрудников административно-бюджетного управления по этому вопросу, и дефицит в этом году сократился почти на 400 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом, а если экстраполировать на оставшуюся часть календарного года, то он может сократиться примерно на 600 миллиардов долларов в этом году", - заявил на публичном мероприятии глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Дефицит бюджета США сократился на 2,3 процента
17 октября, 10:33
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала