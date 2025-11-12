Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предложил представить российские вина в США - 12.11.2025
https://1prime.ru/20251112/ssha-864483418.html
Эксперт предложил представить российские вина в США
Эксперт предложил представить российские вина в США - 12.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт предложил представить российские вина в США
Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:41+0300
2025-11-12T23:41+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ, Олег Краев. Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА Новости предложил представить российские вина в крупных городах США, таких как Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нью-Йорк. "Я думаю, да. Важно спланировать маркетинговую и туристическую стратегию. Было бы любопытно представить российское вино в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Нью-Йорке", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства о том, есть ли у российского вина перспективы за пределами стран БРИКС. Чаваттелла поделился, что ранее принял участие в масштабной дегустации вина, произведенного в РФ, попробовал 50 разновидностей и считает российское вино, в первую очередь красное, "очень хорошим". Эксперт, выступивший на состоявшейся в рамках РВФ дискуссии по теме эногастрономии и винного туризма в БРИКС, отметил важность использования диаспоры как инструмента продвижения продукции виноделия. Так, Чаваттелла полагает, что Лондон, где проживает большое количество выходцев из России и Индии, мог бы стать перспективной точкой для реализации вина из этих двух государств-основателей БРИКС. Собеседник агентства также отметил, что виноделы из стран БРИКС должны делать ставку на уникальность своей продукции, подчеркивать ее особую идентичность и специфику терруара. "Очень важно не сравнивать (вино из стран БРИКС - ред.) с итальянскими или французским вином, не пытаться его имитировать. Каждая страна должна иметь свою идентичность. Это фундаментально важно", - заявил собеседник агентства. В этой связи Чаваттелла полагает, что страны БРИКС должны ориентироваться на популяризацию своих вин за рубежом, "в Европе, США, Канаде, других регионах мира". Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на РВФ, заявил, что российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
23:41 12.11.2025
 
Эксперт предложил представить российские вина в США

Чаваттелла предложил представить российские вина в крупных городах США

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Разлив вина
Разлив вина - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Разлив вина. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ, Олег Краев. Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА Новости предложил представить российские вина в крупных городах США, таких как Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нью-Йорк.
"Я думаю, да. Важно спланировать маркетинговую и туристическую стратегию. Было бы любопытно представить российское вино в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Нью-Йорке", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства о том, есть ли у российского вина перспективы за пределами стран БРИКС.
Чаваттелла поделился, что ранее принял участие в масштабной дегустации вина, произведенного в РФ, попробовал 50 разновидностей и считает российское вино, в первую очередь красное, "очень хорошим".
Эксперт, выступивший на состоявшейся в рамках РВФ дискуссии по теме эногастрономии и винного туризма в БРИКС, отметил важность использования диаспоры как инструмента продвижения продукции виноделия. Так, Чаваттелла полагает, что Лондон, где проживает большое количество выходцев из России и Индии, мог бы стать перспективной точкой для реализации вина из этих двух государств-основателей БРИКС.
Собеседник агентства также отметил, что виноделы из стран БРИКС должны делать ставку на уникальность своей продукции, подчеркивать ее особую идентичность и специфику терруара.
"Очень важно не сравнивать (вино из стран БРИКС - ред.) с итальянскими или французским вином, не пытаться его имитировать. Каждая страна должна иметь свою идентичность. Это фундаментально важно", - заявил собеседник агентства.
В этой связи Чаваттелла полагает, что страны БРИКС должны ориентироваться на популяризацию своих вин за рубежом, "в Европе, США, Канаде, других регионах мира".
Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на РВФ, заявил, что российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россия по итогам года займет шестое место в Европе по выпуску вина
Вчера, 12:19
