https://1prime.ru/20251112/ssha-864483418.html

Эксперт предложил представить российские вина в США

Эксперт предложил представить российские вина в США - 12.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт предложил представить российские вина в США

Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T23:41+0300

2025-11-12T23:41+0300

2025-11-12T23:41+0300

бизнес

россия

сан-франциско

сша

рф

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859637440_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5e81de3e02b66c3b53423a8e1a8d728.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ, Олег Краев. Эксперт по международному маркетингу и продвижению вина на глобальном рынке, участник Российского винодельческого форума (РВФ) Сандро Чаваттелла в беседе с РИА Новости предложил представить российские вина в крупных городах США, таких как Сан-Франциско, Лас-Вегас и Нью-Йорк. "Я думаю, да. Важно спланировать маркетинговую и туристическую стратегию. Было бы любопытно представить российское вино в Сан-Франциско, Лас-Вегасе, Нью-Йорке", - сообщил он, отвечая на вопрос агентства о том, есть ли у российского вина перспективы за пределами стран БРИКС. Чаваттелла поделился, что ранее принял участие в масштабной дегустации вина, произведенного в РФ, попробовал 50 разновидностей и считает российское вино, в первую очередь красное, "очень хорошим". Эксперт, выступивший на состоявшейся в рамках РВФ дискуссии по теме эногастрономии и винного туризма в БРИКС, отметил важность использования диаспоры как инструмента продвижения продукции виноделия. Так, Чаваттелла полагает, что Лондон, где проживает большое количество выходцев из России и Индии, мог бы стать перспективной точкой для реализации вина из этих двух государств-основателей БРИКС. Собеседник агентства также отметил, что виноделы из стран БРИКС должны делать ставку на уникальность своей продукции, подчеркивать ее особую идентичность и специфику терруара. "Очень важно не сравнивать (вино из стран БРИКС - ред.) с итальянскими или французским вином, не пытаться его имитировать. Каждая страна должна иметь свою идентичность. Это фундаментально важно", - заявил собеседник агентства. В этой связи Чаваттелла полагает, что страны БРИКС должны ориентироваться на популяризацию своих вин за рубежом, "в Европе, США, Канаде, других регионах мира". Ранее спецпредставитель президента РФ Борис Титов, выступая на РВФ, заявил, что российские вина принимают участие в отраслевом конкурсе, который проходит в Сан-Франциско. Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20251112/vino-864453150.html

сан-франциско

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сан-франциско, сша, рф, борис титов