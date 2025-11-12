Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/ssha-864484252.html
Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин
Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин - 12.11.2025, ПРАЙМ
Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин
Белый дом изучает юридические возможности выплаты населению 2 тысяч долларов, которые ранее пообещал президент США Дональд Трамп в рамках дивидендов на фоне... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T23:58+0300
2025-11-12T23:58+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя – ПРАЙМ. Белый дом изучает юридические возможности выплаты населению 2 тысяч долларов, которые ранее пообещал президент США Дональд Трамп в рамках дивидендов на фоне доходов от пошлин, однако пока понимания о сроках нет, сообщила пресс-секретарь американского лидера Каролин Левитт. "Белый дом стремится к тому, чтобы это произошло, и в настоящее время мы изучаем все юридические варианты для достижения этой цели", – сказала она в ходе брифинга для журналистов. Американский лидер 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, Трамп пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне доходов от тарифов.
https://1prime.ru/20251112/ssha-864482330.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
23:58 12.11.2025
 
Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин

Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов в $2 тысячи от пошлин

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя – ПРАЙМ. Белый дом изучает юридические возможности выплаты населению 2 тысяч долларов, которые ранее пообещал президент США Дональд Трамп в рамках дивидендов на фоне доходов от пошлин, однако пока понимания о сроках нет, сообщила пресс-секретарь американского лидера Каролин Левитт.
"Белый дом стремится к тому, чтобы это произошло, и в настоящее время мы изучаем все юридические варианты для достижения этой цели", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Американский лидер 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, Трамп пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне доходов от тарифов.
Белый Дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Дефицит США может снизиться на $600 млрд из-за пошлин
Вчера, 22:35
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала