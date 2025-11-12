https://1prime.ru/20251112/ssha-864484252.html

Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин

Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин - 12.11.2025, ПРАЙМ

Белый дом изучает возможность выплаты гражданам дивидендов от пошлин

Белый дом изучает юридические возможности выплаты населению 2 тысяч долларов, которые ранее пообещал президент США Дональд Трамп в рамках дивидендов на фоне... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T23:58+0300

2025-11-12T23:58+0300

2025-11-12T23:58+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 ноя – ПРАЙМ. Белый дом изучает юридические возможности выплаты населению 2 тысяч долларов, которые ранее пообещал президент США Дональд Трамп в рамках дивидендов на фоне доходов от пошлин, однако пока понимания о сроках нет, сообщила пресс-секретарь американского лидера Каролин Левитт. "Белый дом стремится к тому, чтобы это произошло, и в настоящее время мы изучаем все юридические варианты для достижения этой цели", – сказала она в ходе брифинга для журналистов. Американский лидер 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, Трамп пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне доходов от тарифов.

https://1prime.ru/20251112/ssha-864482330.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп