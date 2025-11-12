https://1prime.ru/20251112/stal-864450208.html
Выпуск стали в России снизился почти на пять процентов с начала года
2025-11-12T11:30+0300
2025-11-12T11:30+0300
2025-11-12T11:30+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Выплавка стали в России в январе-октябре сократилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 56,2 миллиона тонн, в том числе в октябре - на 5,9%, до 5,2 миллиона, свидетельствуют предварительные данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". При этом выпуск проката за рассматриваемый период уменьшился на 4,4%, до 49,3 миллиона тонн, а в октябре его производство составило 4,6 миллиона тонн, что на 4,3% выше аналогичного периода прошлого года. Выплавка чугуна сократилась на 1,7% в годовом выражении - до 41,7 миллиона тонн, при этом в октябре снизилась на 4,4%, до 3,9 миллиона тонн. Производство стальных труб уменьшилось на 17,2% - до 8,6 миллиона тонн, а за октябрь составило 0,7 миллиона тонн, что на 29,3% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Добыча железной руды в стране за январь-октябрь выросла на 0,8% и достигла 88,3 миллиона тонн, в октябре снизилась на 4,4% - до 8,4 миллиона. Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 6,4%, до 18,8 миллиона тонн, а за октябрь - на 7,4%, до 1,8 миллиона. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.
