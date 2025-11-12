https://1prime.ru/20251112/stal-864465801.html

В Минфине ответили на вопрос о введении акцизов для импортеров стали

В Минфине ответили на вопрос о введении акцизов для импортеров стали

2025-11-12T15:12+0300

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не обсуждает возможность повышения налоговой нагрузки и введения акцизов для импортеров стали в РФ, но готов рассматривать предложения отрасли, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Пока в правительстве никаких таких изменений не предусмотрено… Закон о бюджете уже идет, и соответствующие доходы от металлургов предусмотрены в бюджете. Сейчас возможности для корректировок ни Налогового кодекса, ни бюджета нет", - ответил он на вопрос, обсуждается ли возможность уравнять российских металлургов с импортерами в части акцизов. "Если коллеги (из отрасли - ред.) предложат какие-то варианты, мы готовы рассматривать", - прокомментировал он возможность повышения налоговой нагрузки для импортеров и введения акцизов для них. В конце октября кабмин РФ продлил срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов до 1 декабря 2025 года.

