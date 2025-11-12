https://1prime.ru/20251112/stal-864465801.html
В Минфине ответили на вопрос о введении акцизов для импортеров стали
В Минфине ответили на вопрос о введении акцизов для импортеров стали - 12.11.2025, ПРАЙМ
В Минфине ответили на вопрос о введении акцизов для импортеров стали
Минфин РФ пока не обсуждает возможность повышения налоговой нагрузки и введения акцизов для импортеров стали в РФ, но готов рассматривать предложения отрасли,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T15:12+0300
2025-11-12T15:12+0300
2025-11-12T15:12+0300
экономика
бизнес
россия
рф
алексей сазанов
сталь
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/68/828356817_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_b1c0b971c7d4b03d0f9fd34fa47d2880.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ пока не обсуждает возможность повышения налоговой нагрузки и введения акцизов для импортеров стали в РФ, но готов рассматривать предложения отрасли, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Пока в правительстве никаких таких изменений не предусмотрено… Закон о бюджете уже идет, и соответствующие доходы от металлургов предусмотрены в бюджете. Сейчас возможности для корректировок ни Налогового кодекса, ни бюджета нет", - ответил он на вопрос, обсуждается ли возможность уравнять российских металлургов с импортерами в части акцизов. "Если коллеги (из отрасли - ред.) предложат какие-то варианты, мы готовы рассматривать", - прокомментировал он возможность повышения налоговой нагрузки для импортеров и введения акцизов для них. В конце октября кабмин РФ продлил срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов до 1 декабря 2025 года.
https://1prime.ru/20251112/stal-864450208.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82835/68/828356817_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e1ce6d38953afa7b8f2753e762ed96ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, алексей сазанов, сталь, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Алексей Сазанов, сталь, Минфин
В Минфине ответили на вопрос о введении акцизов для импортеров стали
Минфин пока не обсуждает повышение налоговой нагрузки для импортеров стали