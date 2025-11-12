https://1prime.ru/20251112/standart-864453776.html

В России утвердили первый нацстандарт территорий для выгула собак

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый национальный стандарт с требованиями по благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак утвержден в России, сообщили в Росстандарте. "Приказом Росстандарта утвержден первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак. ГОСТ Р "Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками" направлен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей", — говорится в сообщении. Стандарт устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для владельцев собак – игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Согласно нацстандарту минимальная площадь игровой площадки составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной 1 500 квадратных метров. Высота ограждения площадок должна быть не менее 2 метров. "Для обеспечения санитарных норм предусматриваются зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. В документе установлены требования к освещению, зонированию, установке оборудования для владельцев и препятствий для собак. Покрытия площадок должны быть травмобезопасными — из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов", — пояснили в Росстандарте.

