В России утвердили первый нацстандарт территорий для выгула собак - 12.11.2025
В России утвердили первый нацстандарт территорий для выгула собак
В России утвердили первый нацстандарт территорий для выгула собак - 12.11.2025, ПРАЙМ
В России утвердили первый нацстандарт территорий для выгула собак
Первый национальный стандарт с требованиями по благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак утвержден в России, сообщили в Росстандарте. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:24+0300
2025-11-12T12:24+0300
бизнес
россия
росстандарт
домашние животные
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864453603_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_ace29a57b73fbe126638d682738ab1d9.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый национальный стандарт с требованиями по благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак утвержден в России, сообщили в Росстандарте. "Приказом Росстандарта утвержден первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак. ГОСТ Р "Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками" направлен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей", — говорится в сообщении. Стандарт устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для владельцев собак – игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Согласно нацстандарту минимальная площадь игровой площадки составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной 1 500 квадратных метров. Высота ограждения площадок должна быть не менее 2 метров. "Для обеспечения санитарных норм предусматриваются зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. В документе установлены требования к освещению, зонированию, установке оборудования для владельцев и препятствий для собак. Покрытия площадок должны быть травмобезопасными — из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов", — пояснили в Росстандарте.
бизнес, россия, росстандарт, домашние животные
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт, домашние животные
12:24 12.11.2025
 
В России утвердили первый нацстандарт территорий для выгула собак

Росстандарт утвердил стандарт благоустройства территорий для владельцев собак

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Первый национальный стандарт с требованиями по благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак утвержден в России, сообщили в Росстандарте.
"Приказом Росстандарта утвержден первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий общего пользования для владельцев собак. ГОСТ Р "Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками" направлен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей", — говорится в сообщении.
Стандарт устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для владельцев собак – игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Согласно нацстандарту минимальная площадь игровой площадки составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной 1 500 квадратных метров. Высота ограждения площадок должна быть не менее 2 метров.
"Для обеспечения санитарных норм предусматриваются зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. В документе установлены требования к освещению, зонированию, установке оборудования для владельцев и препятствий для собак. Покрытия площадок должны быть травмобезопасными — из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов", — пояснили в Росстандарте.
 
Бизнес РОССИЯ Росстандарт домашние животные
 
 
