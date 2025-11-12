https://1prime.ru/20251112/stroitelstvo-864455620.html
Мутко рассказал, когда ждать полного восстановления строительной отрасли
Мутко рассказал, когда ждать полного восстановления строительной отрасли
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская строительная отрасль может полностью восстановиться в середине 2026 года, заявил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко."Стройка уже начинает оживляться. Если так пойдет, такая же динамика, в середине следующего года мы увидим полное восстановление", - сказал Мутко РИА Недвижимость.По его словам, оживление стройотрасли продолжается уже пять месяцев, что можно заметить по росту темпа реализации жилья."Если в среднем в течение года мы продавали по 1,9 миллиона квадратных метров, то сейчас за октябрь продано 2,6 миллиона квадратных метров. Это значит, что оживляется спрос", - уточнил глава "Дом.РФ".Кроме того, растет число выдач ипотечных кредитов, за последний месяц в стройку с помощью ипотечных программ пришло около 530 миллиардов рублей, сообщил Мутко.При этом для продолжения оживления рынка нужна ключевая ставка на уровне ниже 15%, добавил он.
