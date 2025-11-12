Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мутко рассказал, когда ждать полного восстановления строительной отрасли - 12.11.2025, ПРАЙМ
Мутко рассказал, когда ждать полного восстановления строительной отрасли
Мутко рассказал, когда ждать полного восстановления строительной отрасли - 12.11.2025, ПРАЙМ
Мутко рассказал, когда ждать полного восстановления строительной отрасли
Российская строительная отрасль может полностью восстановиться в середине 2026 года, заявил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:02+0300
2025-11-12T13:04+0300
недвижимость
виталий мутко
дом.рф
россия
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская строительная отрасль может полностью восстановиться в середине 2026 года, заявил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко."Стройка уже начинает оживляться. Если так пойдет, такая же динамика, в середине следующего года мы увидим полное восстановление", - сказал Мутко РИА Недвижимость.По его словам, оживление стройотрасли продолжается уже пять месяцев, что можно заметить по росту темпа реализации жилья."Если в среднем в течение года мы продавали по 1,9 миллиона квадратных метров, то сейчас за октябрь продано 2,6 миллиона квадратных метров. Это значит, что оживляется спрос", - уточнил глава "Дом.РФ".Кроме того, растет число выдач ипотечных кредитов, за последний месяц в стройку с помощью ипотечных программ пришло около 530 миллиардов рублей, сообщил Мутко.При этом для продолжения оживления рынка нужна ключевая ставка на уровне ниже 15%, добавил он.
недвижимость, виталий мутко, дом.рф, россия
Недвижимость, Виталий Мутко, Дом.РФ, РОССИЯ
13:02 12.11.2025 (обновлено: 13:04 12.11.2025)
 
Мутко рассказал, когда ждать полного восстановления строительной отрасли

Мутко: российская стройотрасль может полностью восстановиться в середине 2026 года

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российская строительная отрасль может полностью восстановиться в середине 2026 года, заявил гендиректор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
"Стройка уже начинает оживляться. Если так пойдет, такая же динамика, в середине следующего года мы увидим полное восстановление", - сказал Мутко РИА Недвижимость.
По его словам, оживление стройотрасли продолжается уже пять месяцев, что можно заметить по росту темпа реализации жилья.
"Если в среднем в течение года мы продавали по 1,9 миллиона квадратных метров, то сейчас за октябрь продано 2,6 миллиона квадратных метров. Это значит, что оживляется спрос", - уточнил глава "Дом.РФ".
Кроме того, растет число выдач ипотечных кредитов, за последний месяц в стройку с помощью ипотечных программ пришло около 530 миллиардов рублей, сообщил Мутко.
При этом для продолжения оживления рынка нужна ключевая ставка на уровне ниже 15%, добавил он.
 
Недвижимость Виталий Мутко Дом.РФ РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала