https://1prime.ru/20251112/sud-864438095.html

Суд в Москве начнет слушать дело о хищении при поставках бронежилетов

Суд в Москве начнет слушать дело о хищении при поставках бронежилетов - 12.11.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве начнет слушать дело о хищении при поставках бронежилетов

Мещанский суд Москвы начнет слушать уголовное дело двух фигурантов о хищении при поставках некачественных бронежилетов, за которое ранее был осужден глава ГК... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T00:29+0300

2025-11-12T00:29+0300

2025-11-12T00:29+0300

общество

россия

экономика

москва

рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864438095.jpg?1762896576

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы начнет слушать уголовное дело двух фигурантов о хищении при поставках некачественных бронежилетов, за которое ранее был осужден глава ГК "Пикет", сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 15.00. Как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему. На прошлом заседании суд не смог приступить к рассмотрению из-за несвоевременного уведомления подсудимых о дате. На скамье подсудимых финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова и начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко. Ранее суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей другого фигуранта - генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны и взыскал с него 2,4 миллиарда рублей. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. В суде было установлено, что ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования. Антонову и Есипова в октябре прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам колонии по другому делу за незаконную банковскую деятельность.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, рф, минобороны рф