Суд в Москве начнет слушать дело о хищении при поставках бронежилетов - 12.11.2025
Суд в Москве начнет слушать дело о хищении при поставках бронежилетов
2025-11-12T00:29+0300
2025-11-12T00:29+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы начнет слушать уголовное дело двух фигурантов о хищении при поставках некачественных бронежилетов, за которое ранее был осужден глава ГК "Пикет", сообщили РИА Новости в суде. Судебное заседание назначено на 15.00. Как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему. На прошлом заседании суд не смог приступить к рассмотрению из-за несвоевременного уведомления подсудимых о дате. На скамье подсудимых финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова и начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко. Ранее суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей другого фигуранта - генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны и взыскал с него 2,4 миллиарда рублей. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. В суде было установлено, что ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования. Антонову и Есипова в октябре прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам колонии по другому делу за незаконную банковскую деятельность.
00:29 12.11.2025
 
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы начнет слушать уголовное дело двух фигурантов о хищении при поставках некачественных бронежилетов, за которое ранее был осужден глава ГК "Пикет", сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 15.00.
Как ожидается, прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты выскажут свое отношение к нему. На прошлом заседании суд не смог приступить к рассмотрению из-за несвоевременного уведомления подсудимых о дате.
На скамье подсудимых финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова и начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко.
Ранее суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей другого фигуранта - генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны и взыскал с него 2,4 миллиарда рублей.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. В суде было установлено, что ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.
Антонову и Есипова в октябре прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам колонии по другому делу за незаконную банковскую деятельность.
 
