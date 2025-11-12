https://1prime.ru/20251112/sud-864440275.html
Суд признал законным штраф за увеличение посадочных мест в Airbu
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение таможни, которая обязала российскую авиакомпанию iFly заплатить почти 19 миллионов рублей таможенной пошлины за увеличение посадочных мест в салоне самолета Airbus с 311 до 345, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Законодательство разрешает владельцам возвращать в Россию без пошлины воздушные суда, в отношении которых за рубежом проводились операции по техобслуживанию или ремонту, необходимые для обеспечения летной годности и безопасности. Эта норма не распространяется на капитальный ремонт и модернизацию.
Если же воздушное судно подверглось переработкам, владелец должен уплатить пошлину, исходя из стоимости операций по переработке. Внуковская таможня, посчитав, что произведенное за рубежом увеличение посадочных мест в самолете iFly является модернизацией, начислила авиакомпании около 19 миллионов рублей пошлин.
Перевозчик оспорил это решение в суде, и арбитражные суды двух инстанций в 2022 году поддержали компанию. По их мнению, установка дополнительных кресел в пределах установленного для самолета Airbus 330-200 лимита не была модернизацией. Окружной суд судебные акты отменил и направил дело на новое рассмотрение.
Повторно рассмотрев спор, арбитражный суд Москвы снова признал решение таможни незаконным. Со ссылкой на выводы экспертизы суд указал, что проведенные работы не могут считаться модернизацией, так как имела место модификация типовой конструкции, не оказывающая существенного влияния на летную годность.
Девятый арбитражный апелляционный суд решение нижестоящей инстанции отменил. Он отметил, что "экономическим основанием взимания таможенных платежей в такого рода случаях выступает то, что владелец товара (воздушного судна) получает возможность извлечения дополнительной выгоды от использования товара … вследствие того, что товар был модернизирован".
При этом в широком смысле, говорится в постановлении суда, модернизация – это изменения объекта, "заключающиеся в повышении технического уровня и экономических характеристик объекта, а также в наличии по ее завершении положительных экономических последствий".
В данном случае целью работ являлось увеличение доходности эксплуатации воздушного судна за счет изменения такого качества воздушного суда как его провозная способность, отметил апелляционный суд, признав выводы таможни правильными.
