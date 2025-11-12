https://1prime.ru/20251112/sud-864441059.html

Суд арестовал россиянина за комментарий под постом о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве на 14 суток арестовал россиянина за комментарий экстремистского характера под постом в Telegram о теракте в "Крокус сити холле", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина в новостном канале в Telegram оставил комментарий под постом о теракте в "Крокусе", в котором подписчикам предложили высказать мнение об организаторах нападения. Мужчина в комментарии употребил уничижительный синоним слова "русские", посчитав это "остроумным", указано в материалах. В них подчеркивается, что на гражданина составили протокол по статье КоАП "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" за массовое распространение экстремистских материалов, в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд в Москве в конце октября назначил россиянину наказание в виде административного ареста на срок 14 суток, заключается в материалах. Ранее суд в Москве оштрафовал пользователя Telegram за комментарии с враждебными высказываниями по национальному признаку про теракт в "Крокусе" в неофициальном чате одного из факультетов РУДН. В Ростове-на-Дону за комментарий с публичным оправданием теракта в концертном зале местного жителя приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей по уголовной статье "Публичное оправдание или пропаганда терроризма". За аналогичное преступление в Санкт-Петербурге приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка. Мужчина, по данным следствия, опубликовал в интернете высказывания, которые содержат признаки оправдания теракта. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок даже собирался покинуть Россию. Пресс-служба регионального главка МВД РФ после задержания мужчины распространила видео, на котором Конашенок просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность гендиректора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей". Росфинмониторинг внес Конашенка в перечень террористов и экстремистов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.

