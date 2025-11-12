https://1prime.ru/20251112/sud-864454561.html

Суд ввел наблюдение в головной структуре российского IT-холдинга Fplus

Суд ввел наблюдение в головной структуре российского IT-холдинга Fplus - 12.11.2025, ПРАЙМ

Суд ввел наблюдение в головной структуре российского IT-холдинга Fplus

12.11.2025

МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Санкт-Петербург" ввел начальную процедуру банкротства – наблюдение – в отношении ООО "Ф-Плюс Оборудование и разработки", головной структуры российского холдинга Fplus, занимающегося дистрибуцией, разработкой программного обеспечения и производством электроники, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Введение наблюдения", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду заседания, на котором проверялась обоснованность заявления банка о банкротстве компании. Заявление "Санкт-Петербурга" поступило в суд в сентябре. Размер задолженности компании перед заявителем пока не сообщается. Позже в суд поступило заявление о банкротстве ООО "Ф-Плюс Оборудование и разработки" от "ББР Банка". Оно принято как заявление о вступлении в дело о банкротстве и будет рассмотрено после заявления банка "Санкт-Петербург". Арбитражный суд Москвы в октябре по заявлению Совкомбанка ввел наблюдение также в ООО "МКТ" (бренд "Марвел-Дистрибуция"), одной из структур холдинга Fplus. В том деле с заявлениями о вступлении в дело о банкротстве обратились также банк "Санкт-Петербург", Сбербанк и ООО "Смартек-ТВ". По данным ЕГРЮЛ, в ООО "МКТ" 95% принадлежит компании "Ф-Плюс Оборудование и разработки". Сайт компании сообщает, что "Марвел-Дистрибуция" - один из крупнейших широкопрофильных дистрибуторов компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, портативной электроники и средств связи в России. В портфеле компании свыше 170 российских и зарубежных брендов. Сайт Fplus сообщает, что под этим брендом выпускаются ноутбуки, планшеты, смартфоны, принтеры, программные продукты. В портфеле компании представлены также системы хранения данных, серверные мощности, сетевые устройства.

