Володин призвал обратить внимание на подорожание сельхозтехники в стране - 12.11.2025
Володин призвал обратить внимание на подорожание сельхозтехники в стране
Володин призвал обратить внимание на подорожание сельхозтехники в стране - 12.11.2025, ПРАЙМ
Володин призвал обратить внимание на подорожание сельхозтехники в стране
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ обратить внимание на подорожание сельскохозяйственной техники в стране. | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ обратить внимание на подорожание сельскохозяйственной техники в стране. В Госдуме в среду проходит правительственный час о развитии современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения, в котором принимают участие глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "В сравнении с 2012 годом, если опираться на анализ и мнение тех, кто работает непосредственно в сельском хозяйстве, обращение фермеров, которые мы получаем, вот фермер с Ульяновской области буквально недавно говорил о том, что в перерасчёте на стоимость пшеницы сегодня комбайн стал стоить ровно в два раза больше. Задумайтесь, о чём речь идёт", - сказал Володин в ходе правчаса. Он подчеркнул, что в России стала снижаться доля обеспеченности техникой сельхозпроизводства. Кроме того, по его словам, растет доля сельхозтехники, которая работает уже более 10 лет.
13:53 12.11.2025
 
Володин призвал обратить внимание на подорожание сельхозтехники в стране

Володин призвал правительство обратить внимание на подорожание сельхозтехники

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ обратить внимание на подорожание сельскохозяйственной техники в стране.
В Госдуме в среду проходит правительственный час о развитии современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения, в котором принимают участие глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"В сравнении с 2012 годом, если опираться на анализ и мнение тех, кто работает непосредственно в сельском хозяйстве, обращение фермеров, которые мы получаем, вот фермер с Ульяновской области буквально недавно говорил о том, что в перерасчёте на стоимость пшеницы сегодня комбайн стал стоить ровно в два раза больше. Задумайтесь, о чём речь идёт", - сказал Володин в ходе правчаса.
Он подчеркнул, что в России стала снижаться доля обеспеченности техникой сельхозпроизводства. Кроме того, по его словам, растет доля сельхозтехники, которая работает уже более 10 лет.
 
