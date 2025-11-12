https://1prime.ru/20251112/telefony-864438795.html
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян
2025-11-12T01:59+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, изученных РИА Новости. "Абонентов стационарной телефонной связи - 8,6 миллиона, из них домашние телефоны у населения - 6,4 миллиона", - следует из подсчетов "Ростелекома". В МТС рассказали РИА Новости, что в Москве и Подмосковье домашними телефонами пользуется 1,8 миллиона россиян. Именно Московский регион является крупнейшим в России рынком фиксированной телефонии. "Несмотря на постепенное снижение популярности домашнего телефона из-за развития мобильных и интернет-коммуникаций, услуга фиксированной телефонии остается востребованной", - заверили в пресс-службе оператора.
