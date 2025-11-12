https://1prime.ru/20251112/telefony-864438795.html

Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян

Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян - 12.11.2025, ПРАЙМ

Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян

Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T01:59+0300

2025-11-12T01:59+0300

2025-11-12T02:19+0300

бизнес

россия

общество

москва

московская область

подмосковье

ростелеком

мтс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864438795.jpg?1762903197

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, изученных РИА Новости. "Абонентов стационарной телефонной связи - 8,6 миллиона, из них домашние телефоны у населения - 6,4 миллиона", - следует из подсчетов "Ростелекома". В МТС рассказали РИА Новости, что в Москве и Подмосковье домашними телефонами пользуется 1,8 миллиона россиян. Именно Московский регион является крупнейшим в России рынком фиксированной телефонии. "Несмотря на постепенное снижение популярности домашнего телефона из-за развития мобильных и интернет-коммуникаций, услуга фиксированной телефонии остается востребованной", - заверили в пресс-службе оператора.

москва

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва, московская область, подмосковье, ростелеком, мтс