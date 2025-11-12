Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян - 12.11.2025, ПРАЙМ
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян - 12.11.2025, ПРАЙМ
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T01:59+0300
2025-11-12T02:19+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян, тогда как на рабочих местах таких телефонов минимум 2,2 миллиона, следует из данных "Ростелекома" и МТС, изученных РИА Новости. "Абонентов стационарной телефонной связи - 8,6 миллиона, из них домашние телефоны у населения - 6,4 миллиона", - следует из подсчетов "Ростелекома". В МТС рассказали РИА Новости, что в Москве и Подмосковье домашними телефонами пользуется 1,8 миллиона россиян. Именно Московский регион является крупнейшим в России рынком фиксированной телефонии. "Несмотря на постепенное снижение популярности домашнего телефона из-за развития мобильных и интернет-коммуникаций, услуга фиксированной телефонии остается востребованной", - заверили в пресс-службе оператора.
01:59 12.11.2025 (обновлено: 02:19 12.11.2025)
 
Домашние телефоны стоят минимум у 8,2 миллиона россиян

"Ростелеком": домашние телефоны стоят минимум у 8,2 млн россиян

