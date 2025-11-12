https://1prime.ru/20251112/tokaev-864469337.html

Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана

Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ

Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны в торгово-экономической и инвестиционной сфере показывает... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T16:23+0300

2025-11-12T16:23+0300

2025-11-12T16:23+0300

россия

мировая экономика

казахстан

астана

москва

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864464849_0:728:2048:1880_1920x0_80_0_0_4225919310139bc11bb97cb8881a6836.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны в торгово-экономической и инвестиционной сфере показывает устойчивый рост, товарооборот между странами превысил 28 миллиардов долларов. "Отрадно, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической и инвестиционной сфере из года в год показывает устойчивый рост. Россия - крупнейший торговый инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 миллиардов долларов и ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 миллиардов долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня четырех миллиардов долларов", - сказал Токаев на открытии форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он отметил, что, по данным Астаны, общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан превысил 27 миллиардов долларов, а казахстанские вложения в Россию, в свою очередь, составляют порядка 9 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864464520.html

казахстан

астана

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, астана, москва, касым-жомарт токаев