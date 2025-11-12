https://1prime.ru/20251112/tokaev-864469337.html
Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана
Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны в торгово-экономической и инвестиционной сфере показывает... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T16:23+0300
2025-11-12T16:23+0300
2025-11-12T16:23+0300
россия
мировая экономика
казахстан
астана
москва
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864464849_0:728:2048:1880_1920x0_80_0_0_4225919310139bc11bb97cb8881a6836.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что взаимодействие Москвы и Астаны в торгово-экономической и инвестиционной сфере показывает устойчивый рост, товарооборот между странами превысил 28 миллиардов долларов. "Отрадно, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической и инвестиционной сфере из года в год показывает устойчивый рост. Россия - крупнейший торговый инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 миллиардов долларов и ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 миллиардов долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня четырех миллиардов долларов", - сказал Токаев на открытии форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он отметил, что, по данным Астаны, общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан превысил 27 миллиардов долларов, а казахстанские вложения в Россию, в свою очередь, составляют порядка 9 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864464520.html
казахстан
астана
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864464849_0:433:2048:1969_1920x0_80_0_0_d915f8f576c6b22b161069679dab350f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, астана, москва, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Астана, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев
Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана
Токаев: товарооборот России и Казахстана превысил $28 млрд