Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана
Российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики", - сказал он, обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. На среду пришлись российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах.
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана
