Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/tokaev-864469808.html
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана
Российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T16:33+0300
2025-11-12T16:33+0300
россия
мировая экономика
казахстан
рф
москва
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864431248_197:36:2825:1514_1920x0_80_0_0_6d9b8c06f5408139fac57d26c96b4798.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики", - сказал он, обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. На среду пришлись российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах.
https://1prime.ru/20251112/tokaev-864469337.html
казахстан
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864431248_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_96decb60acdbf4fd8e2f4cd10509c569.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, казахстан, рф, москва, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев
16:33 12.11.2025
 
Токаев отметил вклад российских компаний в экономику Казахстана

Токаев: Россия вносит существенный вклад в развитие экономики Казахстана

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские компании, работающие в Казахстане, вносят существенный вклад в развитие экономики страны, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики", - сказал он, обращаясь к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином. На среду пришлись российско-казахстанские переговоры в узком и расширенном составах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Токаев отметил устойчивый рост сотрудничества России и Казахстана
16:23
 
РОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНРФМОСКВАКасым-Жомарт Токаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала