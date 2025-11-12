Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев - 12.11.2025
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев - 12.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев
Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил... | 12.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции", - сказал он в ходе совместного выступления с российским президентом Владимиром Путиным. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
16:37 12.11.2025
 
Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев

Токаев: РФ и Казахстан не должны останавливаться на достигнутом уровне сотрудничества

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции", - сказал он в ходе совместного выступления с российским президентом Владимиром Путиным.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
Токаев рассказал о росте товарооборота России и Казахстана
Заголовок открываемого материала