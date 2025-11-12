https://1prime.ru/20251112/tokaev-864469980.html

Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев

Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев - 12.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Казахстан должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил Токаев

Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T16:37+0300

2025-11-12T16:37+0300

2025-11-12T16:37+0300

россия

мировая экономика

москва

астана

казахстан

касым-жомарт токаев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864464849_0:728:2048:1880_1920x0_80_0_0_4225919310139bc11bb97cb8881a6836.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Москва и Астана не должны останавливаться на достигнутом уровне экономического сотрудничества, государства должны наращивать торговлю и инвестиции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции", - сказал он в ходе совместного выступления с российским президентом Владимиром Путиным. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.

https://1prime.ru/20251112/kazakhstan-864467343.html

москва

астана

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, москва, астана, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин