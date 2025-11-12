https://1prime.ru/20251112/tokaev-864472775.html

Токаев отметил прогресс в сотрудничестве Казахстана и России в энергетике

2025-11-12T17:44+0300

россия

казахстан

рф

касым-жомарт токаев

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864430789_0:0:1749:984_1920x0_80_0_0_680cdc16fd79359c626d347067c19039.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество Казахстана и России в сфере энергетики достигло значительного прогресса, в том числе по проекту строительства АЭС в республике, что связано с плодотворной работой с компанией "Росатом", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Большое внимание уделили вопросам энергетики. За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо хочу отметить плодотворную работу с компанией "Росатом", в том числе и в первую очередь по проекту строительства первой атомной станции в нашей стране", - сказал Токаев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

казахстан

рф

россия, казахстан, рф, касым-жомарт токаев, владимир путин, росатом