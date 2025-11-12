Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев отметил прогресс в сотрудничестве Казахстана и России в энергетике
Токаев отметил прогресс в сотрудничестве Казахстана и России в энергетике
2025-11-12T17:44+0300
2025-11-12T17:44+0300
россия
казахстан
рф
касым-жомарт токаев
владимир путин
росатом
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество Казахстана и России в сфере энергетики достигло значительного прогресса, в том числе по проекту строительства АЭС в республике, что связано с плодотворной работой с компанией "Росатом", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Большое внимание уделили вопросам энергетики. За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо хочу отметить плодотворную работу с компанией "Росатом", в том числе и в первую очередь по проекту строительства первой атомной станции в нашей стране", - сказал Токаев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
казахстан
рф
россия, казахстан, рф, касым-жомарт токаев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Росатом
17:44 12.11.2025
 
Токаев отметил прогресс в сотрудничестве Казахстана и России в энергетике

Токаев: сотрудничество Казахстана и РФ в ТЭК прогрессирует, в том числе по проекту АЭС

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество Казахстана и России в сфере энергетики достигло значительного прогресса, в том числе по проекту строительства АЭС в республике, что связано с плодотворной работой с компанией "Росатом", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Большое внимание уделили вопросам энергетики. За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо хочу отметить плодотворную работу с компанией "Росатом", в том числе и в первую очередь по проекту строительства первой атомной станции в нашей стране", - сказал Токаев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год
17:28
 
РОССИЯ КАЗАХСТАН РФ Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Росатом
 
 
