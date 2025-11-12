https://1prime.ru/20251112/tokaev-864473483.html

Токаев оценил развитие стратегического партнерства Казахстана и России

2025-11-12T17:49+0300

россия

мировая экономика

казахстан

рф

касым-жомарт токаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864473317_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_9b2150f3485a4629414010d1d3796445.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство Казахстана и РФ развивается динамично на всех направлениях, а достигнутые договоренности между странами демонстрируют это, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Достигнутые сегодня договоренности в полной мере демонстрируют успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами, необратимый характер такого уникального взаимодействия… Критически важно то, что нас объединяет уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие. Именно на таком прочном фундаменте стратегическое партнерство динамично развивается на всех направлениях ", - сказал он.

казахстан

рф

2025

