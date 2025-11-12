Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев оценил развитие стратегического партнерства Казахстана и России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил развитие стратегического партнерства Казахстана и России
Токаев оценил развитие стратегического партнерства Казахстана и России - 12.11.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил развитие стратегического партнерства Казахстана и России
Стратегическое партнерство Казахстана и РФ развивается динамично на всех направлениях, а достигнутые договоренности между странами демонстрируют это, заявил... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:49+0300
2025-11-12T17:49+0300
россия
мировая экономика
казахстан
рф
касым-жомарт токаев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864473317_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_9b2150f3485a4629414010d1d3796445.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство Казахстана и РФ развивается динамично на всех направлениях, а достигнутые договоренности между странами демонстрируют это, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Достигнутые сегодня договоренности в полной мере демонстрируют успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами, необратимый характер такого уникального взаимодействия… Критически важно то, что нас объединяет уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие. Именно на таком прочном фундаменте стратегическое партнерство динамично развивается на всех направлениях ", - сказал он.
казахстан
рф
россия, мировая экономика, казахстан, рф, касым-жомарт токаев
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ, Касым-Жомарт Токаев
17:49 12.11.2025
 
Токаев оценил развитие стратегического партнерства Казахстана и России

Токаев: стратегическое партнерство Казахстана и России развивается динамично

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Стратегическое партнерство Казахстана и РФ развивается динамично на всех направлениях, а достигнутые договоренности между странами демонстрируют это, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Достигнутые сегодня договоренности в полной мере демонстрируют успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами, необратимый характер такого уникального взаимодействия… Критически важно то, что нас объединяет уходящая в глубь веков совместная история, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и будущее развитие. Именно на таком прочном фундаменте стратегическое партнерство динамично развивается на всех направлениях ", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Россия вошла в число ведущих инвесторов Казахстана, заявил Путин
РОССИЯ Мировая экономика КАЗАХСТАН РФ Касым-Жомарт Токаев
 
 
