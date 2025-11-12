Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев назвал Россию важнейшим инвестиционным партнером Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/tokaev-864473651.html
Токаев назвал Россию важнейшим инвестиционным партнером Казахстана
Токаев назвал Россию важнейшим инвестиционным партнером Казахстана - 12.11.2025, ПРАЙМ
Токаев назвал Россию важнейшим инвестиционным партнером Казахстана
Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T17:52+0300
2025-11-12T17:52+0300
россия
мировая экономика
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864430789_0:0:1749:984_1920x0_80_0_0_680cdc16fd79359c626d347067c19039.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "Россия - важнейший торгово-экономический и инвестиционный партнер Казахстана. По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 миллиардов долларов, а за восемь месяцев текущего года превысил 17 миллиардов долларов", - сказал он по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20251112/putin-864471882.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864430789_0:0:1657:1243_1920x0_80_0_0_31aa331882c6941fb2066b100edd6b77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
17:52 12.11.2025
 
Токаев назвал Россию важнейшим инвестиционным партнером Казахстана

Токаев: Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Россия - важнейший торгово-экономический и инвестиционный партнер Казахстана. По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 миллиардов долларов, а за восемь месяцев текущего года превысил 17 миллиардов долларов", - сказал он по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана за 2024 год
17:28
 
РОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала