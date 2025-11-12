https://1prime.ru/20251112/tokaev-864473651.html

Токаев назвал Россию важнейшим инвестиционным партнером Казахстана

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россия является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "Россия - важнейший торгово-экономический и инвестиционный партнер Казахстана. По итогам 2024 года товарооборот составил порядка 28 миллиардов долларов, а за восемь месяцев текущего года превысил 17 миллиардов долларов", - сказал он по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

