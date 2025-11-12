https://1prime.ru/20251112/tokaev-864474558.html
Токаев рассказал о работе российских компаний в Казахстане
Токаев рассказал о работе российских компаний в Казахстане
МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Почти половину компаний с иностранным капиталом в Казахстане составляют фирмы из России, рассказал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "В Казахстане работает свыше 20 тысяч компаний с российским участием, что составляет почти половину всех предприятий с иностранным капиталом, действующих в нашей стране", - сказал он после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
