Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно - 12.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251112/torgi-864455024.html
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно - 12.11.2025, ПРАЙМ
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не продемонстрировали однозначной динамики, инвесторы обратили внимание на... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T12:27+0300
2025-11-12T12:57+0300
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
южная корея
токио
shenzhen composite
hang seng index
kospi
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860984031_0:81:3350:1965_1920x0_80_0_0_c19cae1e1f0f951936090b5208467be9.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не продемонстрировали однозначной динамики, инвесторы обратили внимание на макростатистику, корпоративные новости и другие факторы, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,07%, до 4 000,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 2 507,84 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,85% - до 26 922,73 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 1,07%, до 4 150,39 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,22%, до 8 799,5 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,43%, до 51 063,31 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, безработица в Южной Корее в октябре, с учетом сезонной коррекции, неожиданно выросла до 2,6% с 2,5% в сентябре. Аналитики ожидали сохранения показателя. Также, как сообщает The Chosun Daily, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил подготовить план предоставления налоговых льгот для долгосрочных инвесторов. Акции Sony Corp в Токио подорожали на 3,7% после публикации днем ранее финансовой отчетности. Компания сообщила о росте чистой прибыли и выручки во втором квартале финансового года, а также повысила прогноз роста операционной прибыли на весь текущий финансовый год.
азиатско-тихоокеанский регион
южная корея
токио
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860984031_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_dd5fc9042bf5553bf5f4de6bbbcd9c87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, южная корея, токио, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Токио, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
12:27 12.11.2025 (обновлено: 12:57 12.11.2025)
 
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР в среду закрылись разнонаправленно

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не продемонстрировали однозначной динамики, инвесторы обратили внимание на макростатистику, корпоративные новости и другие факторы, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,07%, до 4 000,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 2 507,84 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,85% - до 26 922,73 пункта.
Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 1,07%, до 4 150,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, до 8 799,5 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,43%, до 51 063,31 пункта.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, безработица в Южной Корее в октябре, с учетом сезонной коррекции, неожиданно выросла до 2,6% с 2,5% в сентябре. Аналитики ожидали сохранения показателя.
Также, как сообщает The Chosun Daily, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил подготовить план предоставления налоговых льгот для долгосрочных инвесторов.
Акции Sony Corp в Токио подорожали на 3,7% после публикации днем ранее финансовой отчетности. Компания сообщила о росте чистой прибыли и выручки во втором квартале финансового года, а также повысила прогноз роста операционной прибыли на весь текущий финансовый год.
 
РынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регионЮЖНАЯ КОРЕЯТокиоShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала