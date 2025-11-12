https://1prime.ru/20251112/torgi-864455024.html
Биржи АТР в среду закрылись разнонаправленно
2025-11-12T12:27+0300
2025-11-12T12:27+0300
2025-11-12T12:57+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не продемонстрировали однозначной динамики, инвесторы обратили внимание на макростатистику, корпоративные новости и другие факторы, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,07%, до 4 000,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,39%, до 2 507,84 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,85% - до 26 922,73 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 1,07%, до 4 150,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,22%, до 8 799,5 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,43%, до 51 063,31 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, безработица в Южной Корее в октябре, с учетом сезонной коррекции, неожиданно выросла до 2,6% с 2,5% в сентябре. Аналитики ожидали сохранения показателя. Также, как сообщает The Chosun Daily, президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил подготовить план предоставления налоговых льгот для долгосрочных инвесторов. Акции Sony Corp в Токио подорожали на 3,7% после публикации днем ранее финансовой отчетности. Компания сообщила о росте чистой прибыли и выручки во втором квартале финансового года, а также повысила прогноз роста операционной прибыли на весь текущий финансовый год.
