Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле
Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле - 12.11.2025, ПРАЙМ
Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле
Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила... | 12.11.2025, ПРАЙМ
россия
оксана лут
госдума
минпромторг
торговля
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут, выступая на пленарном заседании в Госдуме. "Еще одной важной задачей видим расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную продукцию и ряд других видов продукции. Считаем, что соответствующие изменения закона о торговле, которые мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров", - сказала она.
россия, оксана лут, госдума, минпромторг, торговля
РОССИЯ, Оксана Лут, Госдума, Минпромторг, торговля
13:14 12.11.2025
 
Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле

Лут: поправки в закон о торговле позволят исключить скачки цен на продукты в РФ

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
"Еще одной важной задачей видим расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную продукцию и ряд других видов продукции. Считаем, что соответствующие изменения закона о торговле, которые мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров", - сказала она.
Лут: рост цен на основные продукты за десять лет не превышал инфляции
Заголовок открываемого материала