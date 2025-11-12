https://1prime.ru/20251112/torgovlya-864456854.html

Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле

Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле - 12.11.2025, ПРАЙМ

Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле

Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T13:14+0300

2025-11-12T13:14+0300

2025-11-12T13:14+0300

россия

оксана лут

госдума

минпромторг

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут, выступая на пленарном заседании в Госдуме. "Еще одной важной задачей видим расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную продукцию и ряд других видов продукции. Считаем, что соответствующие изменения закона о торговле, которые мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров", - сказала она.

https://1prime.ru/20251112/tseny-864456119.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оксана лут, госдума, минпромторг, торговля