https://1prime.ru/20251112/torgovlya-864456854.html
Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле
Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле - 12.11.2025, ПРАЙМ
Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле
Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:14+0300
2025-11-12T13:14+0300
2025-11-12T13:14+0300
россия
оксана лут
госдума
минпромторг
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываемые поправки в закон о торговле для долгосрочных контрактов сетей и поставщиков позволят исключить скачки цен на продукты питания в России, заявила глава министерства сельского хозяйства страны Оксана Лут, выступая на пленарном заседании в Госдуме. "Еще одной важной задачей видим расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную продукцию и ряд других видов продукции. Считаем, что соответствующие изменения закона о торговле, которые мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачки цен на отдельные группы продовольственных товаров", - сказала она.
https://1prime.ru/20251112/tseny-864456119.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_ffb57a4be07ac2e71ba5f0a5efadfeef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оксана лут, госдума, минпромторг, торговля
РОССИЯ, Оксана Лут, Госдума, Минпромторг, торговля
Лут прокомментировала разработку поправок в закон о торговле
Лут: поправки в закон о торговле позволят исключить скачки цен на продукты в РФ