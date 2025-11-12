https://1prime.ru/20251112/tramp-864438193.html
Трамп порадовался уходу бывшего спикера палаты представителей Техаса
ВАШИНГТОН, 12 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп порадовался уходу из политики бывшего спикера палаты представителей Техаса Дэйда Филана, которого ранее не поддержал на выборах.
"К счастью для великого штата Техас их бывший спикер больше не спикер. Дэйд Филан уходит из политики. Он ответственен за уничтожение каждого законопроекта о защите выборов и праве выбора школы", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Филан заявил том, что не намерен переизбираться в 2026 году еще в августе. Президент США не пояснил, с чем связан его нынешний интерес, но пожелал политику "удачи в будущей жизни".
Трамп в январе этого года поддержал на выборах оппонента Филана, но тот проиграл.
