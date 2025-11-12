https://1prime.ru/20251112/tramp-864483107.html

Трамп оценил потерю США от шатдауна в 1,5 трлн долларов

Трамп оценил потерю США от шатдауна в 1,5 трлн долларов

ВАШИНГТОН, 12 ноя – ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп оценил потери США от шатдауна в 1,5 триллиона долларов, обвинив в этом Демократическую партию страны. "Демократы обошлись нашей стране в 1,5 триллиона долларов своими недавними выходками, направленными на подлое закрытие нашей страны", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что Демпартия подвергла риску многих людей и теперь должна заплатить за это справедливую цену.

