Трамп оценил потерю США от шатдауна в 1,5 трлн долларов
Трамп оценил потерю США от шатдауна в 1,5 трлн долларов
2025-11-12T23:19+0300
ВАШИНГТОН, 12 ноя – ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп оценил потери США от шатдауна в 1,5 триллиона долларов, обвинив в этом Демократическую партию страны. "Демократы обошлись нашей стране в 1,5 триллиона долларов своими недавними выходками, направленными на подлое закрытие нашей страны", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social. Трамп добавил, что Демпартия подвергла риску многих людей и теперь должна заплатить за это справедливую цену.
