ЦБ установил официальные курсы юаня, доллара и евро на четверг
ЦБ установил официальные курсы юаня, доллара и евро на четверг - 12.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил официальные курсы юаня, доллара и евро на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,99 копейки - до 11,3731 рубля, курс доллара - на 7,1 копейки, до 81,2852 рубля,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T18:39+0300
2025-11-12T18:39+0300
2025-11-12T18:39+0300
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,99 копейки - до 11,3731 рубля, курс доллара - на 7,1 копейки, до 81,2852 рубля, курс евро - на 0,61 копейки, до 94,1893 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ установил официальные курсы юаня, доллара и евро на четверг
Официальный курс юаня на четверг - 11,37 рубля, доллара - 81,29 рубля, евро - 94,19 рубля
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,99 копейки - до 11,3731 рубля, курс доллара - на 7,1 копейки, до 81,2852 рубля, курс евро - на 0,61 копейки, до 94,1893 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
в отношении Московской биржи ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
