Лут: рост цен на основные продукты за десять лет не превышал инфляции - 12.11.2025
Лут: рост цен на основные продукты за десять лет не превышал инфляции
Лут: рост цен на основные продукты за десять лет не превышал инфляции - 12.11.2025, ПРАЙМ
Лут: рост цен на основные продукты за десять лет не превышал инфляции
Рост цен на основные продукты в России за последние 10 лет не превышал уровня общей инфляции, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на правительственном часе... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:08+0300
2025-11-12T13:08+0300
россия
рф
оксана лут
минсельхоз
госдума
продукты
продукты питания
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/63/841476386_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ce90b314c3e5210ee1fed29865882f8.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на основные продукты в России за последние 10 лет не превышал уровня общей инфляции, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на правительственном часе в Госдуме. "Если говорить об экономической доступности, то за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания в нашей стране не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее. Вместе с тем, в последние годы мы видим устойчивый рост себестоимости продукции, связанной с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств и других составляющих", - сказала министр.
рф
россия, рф, оксана лут, минсельхоз, госдума, продукты, продукты питания, цены на продукты
РОССИЯ, РФ, Оксана Лут, Минсельхоз, Госдума, продукты, продукты питания, Цены на продукты
Лут: рост цен на основные продукты за десять лет не превышал инфляции

Лут: рост цен на основные продукты в РФ за 10 лет не превышал уровня инфляции

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на основные продукты в России за последние 10 лет не превышал уровня общей инфляции, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на правительственном часе в Госдуме.
"Если говорить об экономической доступности, то за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания в нашей стране не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее. Вместе с тем, в последние годы мы видим устойчивый рост себестоимости продукции, связанной с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств и других составляющих", - сказала министр.
 
РОССИЯ РФ Оксана Лут Минсельхоз Госдума продукты продукты питания Цены на продукты
 
 
