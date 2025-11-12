https://1prime.ru/20251112/udobreniya-864457684.html
Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения
Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения - 12.11.2025, ПРАЙМ
Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения
Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:23+0300
2025-11-12T13:23+0300
2025-11-12T13:23+0300
россия
рф
антон алиханов
госдума
удобрения
минеральные удобрения
цены на удобрения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864457512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37ed2ce1f6410ddb9f19ba1e82f9f4b9.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Балансируя валютную и рублевую выручку, наши компании удерживают внутренние цены существенно ниже мировых", - сказал министр об отечественных производителях удобрений. Министр добавил, что предприятия этого сектора активно инвестируют в развитие своих мощностей. Так, за последние 10 лет они направили на эти цели почти 2 триллиона рублей. "Поэтому отрасль технологически развита и продолжаются новые крупные проекты", - добавил Алиханов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864457512_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60213b6e7ece114f0909a5dab472dc3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, антон алиханов, госдума, удобрения, минеральные удобрения, цены на удобрения
РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Госдума, удобрения, минеральные удобрения, цены на удобрения
Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения
Алиханов: российские производители удобрений удерживают цены ниже мировых