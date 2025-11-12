https://1prime.ru/20251112/udobreniya-864457684.html

Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения

Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения - 12.11.2025, ПРАЙМ

Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения

Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр... | 12.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-12T13:23+0300

2025-11-12T13:23+0300

2025-11-12T13:23+0300

россия

рф

антон алиханов

госдума

удобрения

минеральные удобрения

цены на удобрения

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864457512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37ed2ce1f6410ddb9f19ba1e82f9f4b9.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российские производители удобрений удерживают внутренние цены на свою продукцию ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку, сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Балансируя валютную и рублевую выручку, наши компании удерживают внутренние цены существенно ниже мировых", - сказал министр об отечественных производителях удобрений. Министр добавил, что предприятия этого сектора активно инвестируют в развитие своих мощностей. Так, за последние 10 лет они направили на эти цели почти 2 триллиона рублей. "Поэтому отрасль технологически развита и продолжаются новые крупные проекты", - добавил Алиханов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, антон алиханов, госдума, удобрения, минеральные удобрения, цены на удобрения