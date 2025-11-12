https://1prime.ru/20251112/udobreniya-864458234.html
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов - 12.11.2025, ПРАЙМ
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов
Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:26+0300
2025-11-12T13:26+0300
2025-11-12T13:48+0300
сельское хозяйство
промышленность
рф
антон алиханов
госдума
удобрения
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864457918_0:189:3872:2367_1920x0_80_0_0_78ae12e969be1c5e8a84cef69a9042e8.jpg
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Химпром полностью обеспечивает наших аграриев всеми видами удобрений и две третьих объемов поставляет на экспорт", - сказал министр.В июле текущего года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщал, что ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями в России в целом штатная, цены на них находятся в согласованных диапазонах.
https://1prime.ru/20251112/udobreniya-864457684.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864457918_232:0:3640:2556_1920x0_80_0_0_0a8ffb1791f3abcbda025fd2b7578e08.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, промышленность, рф, антон алиханов, госдума, удобрения, россия, минпромторг
Сельское хозяйство, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Госдума, удобрения, РОССИЯ, Минпромторг
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов
Алиханов: химпром полностью обеспечивает российских аграриев всеми видами удобрений