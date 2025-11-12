Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов - 12.11.2025
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов - 12.11.2025, ПРАЙМ
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов
Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт,... | 12.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-12T13:26+0300
2025-11-12T13:48+0300
сельское хозяйство
промышленность
рф
антон алиханов
госдума
удобрения
россия
минпромторг
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Химпром полностью обеспечивает наших аграриев всеми видами удобрений и две третьих объемов поставляет на экспорт", - сказал министр.В июле текущего года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщал, что ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями в России в целом штатная, цены на них находятся в согласованных диапазонах.
сельское хозяйство, промышленность, рф, антон алиханов, госдума, удобрения, россия, минпромторг
Сельское хозяйство, Промышленность, РФ, Антон Алиханов, Госдума, удобрения, РОССИЯ, Минпромторг
13:26 12.11.2025 (обновлено: 13:48 12.11.2025)
 
Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов

Алиханов: химпром полностью обеспечивает российских аграриев всеми видами удобрений

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкСжиженный газ в цистернах на территории ОАО "Акрон"
Сжиженный газ в цистернах на территории ОАО Акрон - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Сжиженный газ в цистернах на территории ОАО "Акрон". Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Химпром полностью обеспечивает наших аграриев всеми видами удобрений и две третьих объемов поставляет на экспорт", - сказал министр.
В июле текущего года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщал, что ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями в России в целом штатная, цены на них находятся в согласованных диапазонах.
Калийные удобрения на складе готовой продукции - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Алиханов прокомментировал ситуацию с ценами на удобрения
13:23
 
Сельское хозяйствоПромышленностьРФАнтон АлихановГосдумаудобренияРОССИЯМинпромторг
 
 
Заголовок открываемого материала