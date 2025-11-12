https://1prime.ru/20251112/udobreniya-864458234.html

Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов

Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов - 12.11.2025

Российские аграрии обеспечены всеми видами удобрений, заявил Алиханов

Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт,... | 12.11.2025

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Химическая промышленность РФ полностью обеспечивает отечественных аграриев всеми видами удобрений, кроме того, две трети продукции поставляется на экспорт, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме. "Химпром полностью обеспечивает наших аграриев всеми видами удобрений и две третьих объемов поставляет на экспорт", - сказал министр.В июле текущего года замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщал, что ситуация с обеспечением аграриев минеральными удобрениями в России в целом штатная, цены на них находятся в согласованных диапазонах.

рф

2025

Новости

